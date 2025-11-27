Спорт:

"Когато играе Реал Мадрид, да ходя на протест..." (ВИДЕО)

27 ноември 2025, 10:40 часа 263 прочитания 0 коментара

"Когато има Шампионска лига и играе Реал Мадрид, да отида на протест…". С тези думи и съпътстващ жест с ръка, намекващ "аз да не съм луд", лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов отговори на въпрос на журналисти защо в сряда вечер не е отишъл, за да се запознае с недоволството на хората в центъра на София.

Той коментира многолюдния протест срещу проекта за държавен бюджет, като бившият премиер обяви, че е настоял той да бъде изтеглен.Още: Борисов нареди бюджетът да бъде изтеглен (ВИДЕО)

Борисов обяви, че не е уплашен от многохилядния протест:

"От Черепа ли да се страхувам?" Припомняме, че от видеа, разпространени в социалните мрежи стана ясно, че Васил Божков е бил на протеста, но е бил приканен от демонстрантите да си тръгне. Още: Борисов и Пеевски падат заради Бюджет 2026: Прогнози. Костадинов "забравя" различията с ПП-ДБ

Иначе на спортна вълна Борисов сигурно е останал доволен, тъй като любимият му Реал Мадрид победи Олимпиакос с 4:3.

Ивайло Анев
