В Америка: Коледният шопинг намалява, тревога за икономиката

Американските потребители са започнали да ограничават покупките, а това определено е тревожен сигнал за икономиката, пише АРД. Американските компании предвидливо бяха натрупали достатъчно резерви от чуждестранни стоки още преди да влязат в сила новите мита на Тръмп.

Проблемът с митата

Но складовете междувременно са празни, а новият внос е свързан със значително по-големи разходи. Фирмата за производство и продажба на по-скъпи младежки облекла Abercrombie & Fitch, към която спада и марката Hollister, съобщава например, че вносът на нови дрехи я товари с 90 милиона долара допълнителни мита за тази година.

„Митата не променят вноса и износа просто така“, казва професорът икономист Самюъл Кортъм от Йейлския университет, цитиран от германската обществена медия. „Американският държавен дефицит спада, но тъй като цените растат по-силно от търсенето, икономическите загуби остават за сметка на американските потребители.“

Време за покупки и празници

В САЩ идва времето за традиционното пазаруване и празнуване – от този четвъртък с Деня на благодарността до Нова година. Семейните празненства съвпадат с дните на големи промоции, на които също с удоволствие се пазарува семейно.

Милиони служители ще си вземат свободен ден в „Черния петък“, за да се наредят с децата си на опашки пред магазините за компютри и облекло. Търговците в цялата страна примамват със специални намаления и нови линии продукти. Същевременно трескаво тече и търговията онлайн – във фирмите между Ню Йорк и Лос Анджелис служителите често прекарват голяма част от работното си време в търсене на изгодни оферти в компютъра, разказва АРД.

Данните на аналитичната компания „The Conference Board“ свидетелстват, че частното потребление се стимулира най-вече от хората с високоплатена работа. Широките маси в САЩ сега обаче се въздържат от скъпи покупки.

Настроението е помрачено

Заради споровете по държавния бюджет през есента липсваха средства за заплатите на държавните служители. В продължение на шест седмици 1,4 милиона служители на държавни ведомства изобщо не получаваха заплати, припомня германската обществена медия. Шътдаунът в тези институции даде отражение и на настроението в страната. Много от потърпевшите служители ще имат нужда от дълго време, за да компенсират икономическите загуби от периода, в който не са получавали заплата.

Официални данни за загубите през този период няма. Държавното Бюро за икономически анализи не е правило никакви нови разчети за потребителското поведение и инфлацията – наблюдателите могат да разчитат само на данните на отделните фирми и на допитванията.

Модната фирма Abercrombie & Fitch до момента е отбелязала ръст от седем процента в оборота, но не очаква следващо увеличение в търсенето по Коледа. Компанията за търговия с електроника Best Buy очаква само един процент ръст за тримесечието. А при 2,8 процента инфлация това означава реален спад, отбелязва АРД.

Оптимизмът на потребителите е малко

В края на октомври „The Conference Board“ отправи песимистичен поглед към бъдещето – от едно и бездруго ниско ниво очакванията на американците бяха спаднали още повече.

Сходни са и предвижданията от индекса, с който икономистите от Мичиганския университет мерят настроенията на потребителите. Последният регистриран от тях спад все още беше в рамките на възможната грешка, но за оптимизъм не може да става и дума, отбелязва германската обществена медия. „Потребителите продължават да са разочаровани от трайно високите цени и намаляващите доходи“, обобщава Джоан Хсу от Мичиганския университет.

Ниското търсене от страна на широки слоеве в населението хвърля в криза фирмите от търговията. Данните на Dow Jones се изчисляват на базата на борсовата доходност на 81 големи фирми, които предлагат потребителски стоки и услуги. Фактът, че тази година индексът значително спада точно преди Коледа, е необичаен – за момента той е нараснал само с един процент в сравнение с миналата година.

