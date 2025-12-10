Румен Радев: Хората изпревариха парламента и тази вечер гласуваха недоверие на кабинета

Хората изпревариха парламента и тази вечер гласуваха недоверие на кабинета. Сториха го незапомнен брой българи от всички възрасти и партии по площадите на София, Пловдив, Варна, Бургас...в цяла България и в Европа. Това написа на профила си във Facebook президентът Румен Радев.

Ето какво още написа той:

Протестът роди широк народен консенсус анти-мафия, който е по-важен от всички различия, от всички опити за присвояване на надеждата.

Уважаеми народни представители,

Утре избирате между достойнството на свободния вот и позора на зависимостите.

Между гласа на народа и страха от мафията. Чуйте площадите!

Вие сте на ход!

Моят избор е ясен.

