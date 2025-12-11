Кирил Десподов: „Постоянно следя Лудогорец, ще дам всичко, за да победи моят отбор“

Капитанът на националния отбор по футбол на България и бивш играч на Лудогорец Кирил Десподов участва в пресконференция преди мача на „орлите“ срещу настоящия му отбор ПАОК. Срещата е от основната фаза на Лига Европа и ще се проведе днес, на 11 декември, от 19:45 ч. на „Хювефарма Арена“. На пресконференцията Десподов говори за чувството да се завърне в Разград, статута му на легенда, мотивацията на съперника и как той да бъде победен.

Кирил Десподов: „Ще направя всичко, за да спечели моят отбор“

Кирил Десподов започна с това какво е чувството да се завърне в Разград и дали се чувства като легенда на Лудогорец: „Първо, не знам дали съм легенда на този отбор. Бях тук три години, хубаво е, че се връщам. Спечелихме много титли, имахме страхотни моменти и направихме много добър рейд в Европа. Разходихме се с треньора на терена, обясних му някои неща за стадиона. Въпреки това, аз съм в ПАОК и нещата са различни, ще направя всичко, за да спечели моят отбор“.

Още: Лудогорец – ПАОК: Кога и къде да гледаме завръщането на Кирил Десподов в Разград

Десподов: „Това, което трябва да направим, е да бъдем себе си“

Капитанът на България говори за това как ПАОК може да победи Лудогорец: „Откакто си тръгнах, не съм спрял да следя мачовете на отбора. Този отбор се опитва да играе добър футбол, да владее топката и да играе офанзивно. Разполага с добри, качествени играчи и трябва да сме 100% подготвени. Това, което трябва да направим, е да бъдем себе си, да бъдем ПАОК. Да покажем концентрация и да не им позволяваме да контролират мача“.

Още: Треньорът на Лудогорец с ласкави думи за новото елитно попълнение в Разград

Десподов: „Ще дадат най-доброто от себе си“

Десподов завърши изказването си със сметки за класиране и мотивацията на Лудогорец: „Всеки може да прави сметки. Във всеки случай играем срещу добри отбори, не срещу аматьори, отбори, които играят добър футбол и имат сериозен опит. Със сигурност ще покажат реакция. Имат нов треньор и ще дадат най-доброто от себе си. Трябва да сме 100% готови, казвам го отново. Сигурен съм, че ще дадат всичко, за да спечелят, но и ние имаме нашия план. Ако направим това, което треньорът ни каже, ще бъдем щастливи в края на вечерта“.

Още: Дойде в България от Шалке, за да се изстреля до Висшата лига, но остана в Лудогорец "завинаги"