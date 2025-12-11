Спорт:

Кирил Десподов: „Постоянно следя Лудогорец, ще дам всичко, за да победи моят отбор“

11 декември 2025, 09:38 часа 325 прочитания 0 коментара
Кирил Десподов: „Постоянно следя Лудогорец, ще дам всичко, за да победи моят отбор“

Капитанът на националния отбор по футбол на България и бивш играч на Лудогорец Кирил Десподов участва в пресконференция преди мача на „орлите“ срещу настоящия му отбор ПАОК. Срещата е от основната фаза на Лига Европа и ще се проведе днес, на 11 декември, от 19:45 ч. на „Хювефарма Арена“. На пресконференцията Десподов говори за чувството да се завърне в Разград, статута му на легенда, мотивацията на съперника и как той да бъде победен.

Кирил Десподов: „Ще направя всичко, за да спечели моят отбор“

Кирил Десподов започна с това какво е чувството да се завърне в Разград и дали се чувства като легенда на Лудогорец: „Първо, не знам дали съм легенда на този отбор. Бях тук три години, хубаво е, че се връщам. Спечелихме много титли, имахме страхотни моменти и направихме много добър рейд в Европа. Разходихме се с треньора на терена, обясних му някои неща за стадиона. Въпреки това, аз съм в ПАОК и нещата са различни, ще направя всичко, за да спечели моят отбор“.

Още: Лудогорец – ПАОК: Кога и къде да гледаме завръщането на Кирил Десподов в Разград

Кирил Десподов

Десподов: „Това, което трябва да направим, е да бъдем себе си“

Капитанът на България говори за това как ПАОК може да победи Лудогорец: „Откакто си тръгнах, не съм спрял да следя мачовете на отбора. Този отбор се опитва да играе добър футбол, да владее топката и да играе офанзивно. Разполага с добри, качествени играчи и трябва да сме 100% подготвени. Това, което трябва да направим, е да бъдем себе си, да бъдем ПАОК. Да покажем концентрация и да не им позволяваме да контролират мача“.

Още: Треньорът на Лудогорец с ласкави думи за новото елитно попълнение в Разград

Най-важните спортни новини за деня - Специална селекция в канала ни във Viber! Последвайте ни тук!

Кирил Десподов

Десподов: „Ще дадат най-доброто от себе си“

Десподов завърши изказването си със сметки за класиране и мотивацията на Лудогорец: „Всеки може да прави сметки. Във всеки случай играем срещу добри отбори, не срещу аматьори, отбори, които играят добър футбол и имат сериозен опит. Със сигурност ще покажат реакция. Имат нов треньор и ще дадат най-доброто от себе си. Трябва да сме 100% готови, казвам го отново. Сигурен съм, че ще дадат всичко, за да спечелят, но и ние имаме нашия план. Ако направим това, което треньорът ни каже, ще бъдем щастливи в края на вечерта“.

Още: Дойде в България от Шалке, за да се изстреля до Висшата лига, но остана в Лудогорец "завинаги"

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Николай Илиев
Николай Илиев Отговорен редактор
Лига Европа Лудогорец ПАОК Кирил Десподов
Още от Футбол свят
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес