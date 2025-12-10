Депутатът Байрам Байрам се оказа далеч от протестите, в чийто епицентър попадна с цветуща обида (ВИДЕО)

Депутатът от "ДПС-Ново начало" Байрам Байрам, който стана известен с репликата "Абе, я бягай оттук, бе, мръшляк такъв", насочена към депутат от ПП-ДБ, се оказа далеч от антиправителствените протести на 10 декември. В София и в десетки градове в цялата страна, а и из Европа, граждани излязоха на трета голяма демонстрация - серията започна с несъгласие срещу бюджет 2026, но прерасна в искане за оставка на кабинета "Желязков".

Байрам Байрам се снима в Капитолия

В последните три дни Байрам е бил във Вашингтон, за да участва в събитие в рамките на НАТО.

"В периода от 8 до 10 декември взех участие на 25-ия Трансатлантически форум към Парламентарната асамблея на НАТО в столицата на САЩ - Вашингтон. Обсъдиха се ключови теми от евроатлантическата отбрана и сигурност с фокус върху развитието на военната индустрия и иновациите, както и бъдещите действия в подкрепа за Украйна. Проведохме срещи с нашите партньори от САЩ и европейските съюзници", съобщи депутатът в профила си във Facebook.

Байрам е от Кърджалийско, роден е през 1986 г. Икономист е по образование. Той е депутат в 7 парламента - от 2021 г. насам, като сега е заместник на парламентарната група на "ДПС-Ново начало", чийто лидер е санкционираният от САЩ и Великобритания за корупция по "Магнитски" Делян Пеевски.

Байрам Байрам попадна в епицентъра на антиправителствените протести, предизвиквайки вълна от недоволство заради цитирания по-горе коментар.

