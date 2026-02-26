Любопитно:

Бивш министър на отбраната стана заместник на Надежда Нейнски в МВнР

26 февруари 2026, 17:23 часа 265 прочитания 0 коментара
Със заповед на служебния министър-председател Андрей Гюров за заместник-министър на външните работи във ведомството, оглавявано от Надежда Нейнски, е назначен Велизар Шаламанов. Той има дългогодишен професионален опит в сферата на отбраната и националната сигурност. Заемал е поста министър на отбраната през 2014 г., както и заместник-министър на отбраната от 1998 до 2001 г. В периода 2001-2009 г. е съветник на председателя на Българската академия на науките по въпросите на националната сигурност и отбраната и директор на програми в Центъра за изследване на националната сигурност и отбрана.

Бивш депутат и ръководител на делегацията ни в Парламентарната асамблея на НАТО

Народен представител е в 45-ото и 46-ото Народно събрание (партия "Да, България!"), където е заместник-председател на Комисията по отбрана и ръководител на делегацията на България в Парламентарната асамблея на НАТО.

Снимка: Actualno.com

В своя професионален път е заемал ръководни международни длъжности, като е бил председател на надзорния съвет на Агенцията на НАТО за комуникации и информация, както и директор по сътрудничество с потребителите на Агенцията, а също директор по сътрудничество с нациите в Агенцията на НАТО по консултации, командване и управление, гласи разпространената от МВнР визитка на Шаламанов.

Димитър Радев
Димитър Радев Отговорен редактор
МВнР Надежда Нейнски министерство на външните работи Велизар Шаламанов външно министерство
