Проф. Пламен Киров: Парламентът не иска да избере парламентарна квота във ВСС, за да бъде избран нов главен прокурор

Битката за правосъдие се оказва все по-непосилна. Днес пленумът на ВСС прехвърли топката към прокурорската колегия по казуса „Сарафов“ след като бе направен пореден опит да бъде избран легитимен и.ф. главен прокурор. За всичко това в предаването „Лице в лице‘‘ по bTV говори проф. Пламен Киров.

„Толкова, доколкото прокурорите получават всеки месец заплата, Сарафов е легитимен. Защото, ако не е легитимен, няма да получават заплати. Разбира се, че е легитимен. Причината е, че парламентът не иска да избере парламентарна квота във Висшия съдебен съвет, за да бъде избран нов главен прокурор. Това е причината и всичко друго са „бла-бла“, приказки за широката общественост — политически приказки, които не се основават на юридически аргументи“, каза той.

Професорът коментира и закона, който ограничава правомощията на изпълняващия функциите главен прокурор до 6 месеца: „Моята юридическа експертиза е, че този закон е нескопосано направен. Написа се „на едно коляно“ за 3–4 часа и го приеха с акламации. И накрая се оказа, че не са направили перфектен закон и ето ги последиците“.

„В правомощията на прокурорската колегия е да го сменят. Те имат кадрова функция, която от 2015 г. с измененията в Конституцията беше предоставена на колегиите. По всяко време могат да го сменят. Може ли президентът да смени това правителство – може, разбира се. Който назначава, може да го освободи“, каза той.