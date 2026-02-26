От април: Русия готви технологично решение с тежки социални последици

Русия ще блокира изцяло от началото на април, 2026 година, най-популярното в страната мобилно приложение Телеграм (Telegram). Това съобщава РБК, позовавайки се на източници, запознати с дискусиите между съответните руски държавни агенции.

Два източника от "кухнята" на Кремъл казват пред руската медия, че това е окончателно решение. А като основна причина е изтъкнат растящият брой случаи, при които през Телеграм биват вербувани хора да извършват престъпления (има се предвид на първо място саботажи и терористични действия съгласно руското законодателство). Именно заради това зам.-ръководителят на президентската администрация в Украйна и бивш вицепремиер Ирина Верещук поиска и в Украйна да има крути ограничения и блокада на Телеграм.

Още: Телеграм "нахрани" Русия: Лъжете, че чужди служби са ни хакнали

ФСБ вече заяви, че "украинските въоръжени сили и киевските разузнавателни служби имат възможност да получават информация, публикувана в Telegram, и да я използват за военни цели". А само преди два дни стана ясно, че срещу създателя на Телеграм Павел Дуров е образувано наказателно дело по чл. 1.1 от чл. 205.1 от Руския наказателен кодекс (оказване на помощ за осъществяване на терористична дейност). Дуров отговори, че "всеки ден властите измислят нови предлози, за да ограничат достъпа на руснаците до Telegram, стремейки се да потиснат правото на личен живот и свобода на словото" - Още: Русия се прицели в Павел Дуров - с Телеграм помагал за "тероризма на НАТО"

От април Телеграм щял да работи само за фронта, казва един от източниците на РБК - ОЩЕ: Руската армия не зависи от Телеграм, но да мисли как да го смени - с приложение на братовчед на Путин (ВИДЕО)

По-рано Роскомнадзор заяви, че "ще продължи да налага ограничения на Телеграм", тъй като месинджърът не се съобразявал с руското законодателство. Това предизвика истинска буря сред Z-каналите и руските войници, като оплакванията от ограниченията на Телеграм не спират да валят - ОЩЕ: Спират ни Телеграм, готви се сделка да отстъпим в Украйна: Z-канал алармира. Силен удар по руски завод (ВИДЕО)

Източник: РБК