Уникален завод, поддържащ войната на Путин, остава затворен почти година след украинските удари (ВИДЕО)

Единственият завод за оптични влакна в Русия, който произвежда материали, използвани в телекомуникационната индустрия и от руската армия във войната срещу Украйна, продължава да бъде затворен от май 2025 г. През април и май миналата година Optic Fiber Systems JSC в Саранск беше изведен от строя в резултат на поредица от украински атаки и все още не е възстановил дейността си, съобщи главният изпълнителен директор на ComNews Group Леонид Коник пред "Ведомости".

На 5 април 2025 г. украински дронове поразиха единствения известен руски завод за оптични влакна, намиращ се в Саранск - руския град, който е столица на Република Мордовия. Обектът доставя ключови компоненти за руските дронове. Заводът произвежда оптични кабели, които се използват за управление на безпилотни летателни апарати по време на бойни операции: Украйна с мощен отговор за Кривой Рог: Руски заводи в пламъци след атака с дронове (ВИДЕО).

Зависимост от Китай

Производственият капацитет на завода беше приблизително 4 милиона километра оптични влакна годишно, от които десетки руски кабелни заводи произвеждаха оптични кабели. Сега те са 100% зависими от доставките на продукта от Китай.

Междувременно китайските доставчици са повишили цените на оптичните влакна за руските клиенти между 2,5 и 4 пъти от началото на 2026 г. насам - според различни източници от индустрията.

Снимка: Генерален щаб на украинската армия

Още: Китай сам признава колко много помага на Путин във войната с FPV дронове

Коник твърди, че в началото на 2025 г. влакното G.652D, използвано в оптичните кабели, е струвало 16 юана на километър в Китай, 25 юана в края на годината и 40 юана през януари тази година. Това рязко увеличение на цените се дължи на внезапно нарасналото търсене. По-специално, Русия и Украйна започнаха да използват оптични кабели за дронове, които могат да бъдат изстрелвани на разстояние до 50 км. Това прави безпилотните машини неуязвими за електронни контрамерки: Въздушната битка, която може да реши изхода на войната между Русия и Украйна.