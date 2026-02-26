Вигенин организира дискусия: „Европейският съюз на две скорости? Предизвикателствата пред България“

На 27 февруари 2026 г. от 10:00 до 12:00 ч. в Дом на Европа в София /ул. „Георги С. Раковски“ № 124/ ще се проведе публична дискусия на тема „Европейският съюз на две скорости? Предизвикателствата пред България“. Събитието се реализира по инициатива на ПП АБВ – Алтернатива за Българско Възраждане, част от коалицията „БСП – ОБЕДИНЕНА ЛЕВИЦА“, организатор е българският евродепутат от Групата на Прогресивния алианс на социалистите и демократите в ЕП Кристиан Вигенин и със съдействието на Фондация „Център за европейски и международни изследвания“ (ЦЕМИ).

Дискусията ще се проведе в контекста на активните дебати в Европейския съюз за неговото бъдещо развитие и различните възможности за интеграция между държавите членки. Тези процеси поставят важни въпроси пред България относно нейната роля, приоритети и участие в европейските политики и механизми за вземане на решения.

Целта на форума е да събере представители на дипломатическата общност, академичните среди, местната власт, неправителствения сектор, синдикатите, работодателските организации и студентското самоуправление, както и експерти и общественици, за провеждане на задълбочена дискусия за бъдещето на Европейския съюз и мястото на България в него.

За контакт с Групата на Прогресивния алианс на социалистите и демократите в ЕП:

https://www.socialistsanddemocrats.eu/