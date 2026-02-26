Кареасо окончателно приключи с България

Една от по-сериозните трансферни саги през зимата се разви между лидерът в Първа лига Левски и един от желаните на „Герена“ футболисти – Марселино Кареасо. Бившият халф на ЦСКА се беше съгласил да намали заплата си спрямо тази, която взимаше при „армейците“, за да се присъедини към „сините“. Впоследствие трансферът му пропадна, но все още имаше надежда, че той може да акостира в Левски. Вече няма и помен от нея, след като колумбиецът получи черен печат за държавите от Европейския съюз.

Марселино Кареасо е получил черен печат за страните от ЕС

Официалната причина Кареасо да прекъсне трансфера си в Левски беше изтеклата виза на съпругата му. Той не искаше да се връща в България без нея, а от клуба не можеха да направят нищо по въпроса. След това на сцената се появи и ЦСКА 1948. „Червените“ твърдяха, че могат да се справят с проблема с визата. Е, сега вече е ясно, че Кареасо по никакъв начин няма да може да се завърне в България и то не заради претенции за заплата или интерес от друг клуб.

От Левски са направили всичко възможно

Колумбиецът е получил черен печат за страните в Европейския съюз. Съпругата му е била хваната, че е просрочила правото си на престой в държавите от съюза. Това е засегнало и Кареасо. Според колегите от „Мач Телеграф“ от Левски са направили всичко възможно, за да издействат вариант на халфа и той да може да се присъедини към отбора, но не са успели. Трансферният прозорец у нас затвори и клубовете могат да привличат нови футболисти само като свободни агенти.

