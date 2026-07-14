Наследените поръчки: Шишков очерта бъдещето им и сравни управлението на Северозапада с геноцид

Министърът на регионалното развитие и благоустройството арх. Иван Шишков очерта бъдещето на наследените обществени поръчки за пътища, отчитайки, че наследството са лоши пътища и вече изпълнени обществени поръчки. Той е провел среща с кметовете от Северозападния регион, като е попитал дали са съгласни да довършат поръчките, да сключат договори и да реализират възможностите за европейско финансиране.

"Нямаме време да разваляме обществени поръчки, нямаме време да правим експерименти, а да преодолеем всички трудности по най-бързия начин", заяви още Шишков. Според него рисковете са в държавата да се предизвика хаос или да се загуби европейско финансиране.

Арх. Шишков обяви, че единственото, което ще направи МРРБ е изключителен контрол.

"За всички последващи обществени поръчки, които ние ще направим, се надяваме да ги направим така, че да предизвикаме по-голям интерес на повече фирми и да имаме по-голяма възможност за избор", каза Шишков. ОЩЕ: Иван Шишков: Няма да подпишем договора за мантинели за 1 млрд. лева

Няма любими фирми, има любима държава

С тези думи министърът на регионалното развитие отговори на обвиненията за "наши строителни фирми".

"И защото стана така напоследък, че започват да ни обясняват, че сме имали наши строителни фирми. Стана така напоследък, че някои се опитват да казват: ама вие продължавате по същия начин. Не, не продължаваме по същия начин. Това, за което днес сме се събрали с кметовете е, че ще правим основни ремонти с проекти, разрешения за строеж и надзор", каза Шишков.

В тази връзка той обеща другия понеделник да представи всички договори фирма по фирма, за да се знае кой, кога, какво и как е подписвал. Ние нямаме любими фирми, но имаме любима държава.

Управлението на Северозападния регион като геноцид

Министърът обърна внимание на пътищата в Северозападна България.

"Това са четири части от път, който се свързва между Видин и Оряхово. Ремонтът ще предизвика трудности, но ще направим така, че инфраструктурата да бъде значително по-добра. Докато не се построят всички магистрали и основни трасета - ремонтите само подобряват частично състоянието на пътната мрежа", добави Шишков.

По думите му кметовете са заявили, че са съгласни и да си партнират.

"Този регион е управляван по позорен начин. Това почти граничи с геноцид, който разбира се, вече ще бъде променен. Благодаря на кметовете и да знаят, че от тук нататък този регион няма да е забравен, той не е забравен", подчерта Шишков. ОЩЕ: Обрат: Северозападът вече не е най-бедният регион в България