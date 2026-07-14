Георги Кандев с първа реакция след обвиненията за подкуп

Бившият изпълняващ длъжността главен секретар на МВР Георги Кандев заяви, че никога не е искал или получавал подкуп и никога не е рекетирал когото и да било. В публикация във Facebook той обяви, че няма намерение да се оттегля или да мълчи въпреки отправените срещу него обвинения. "Няма да се прибера, няма да замълча. Ще продължа да защитавам принципите, в които вярвам", написа Кандев.

Повод за позицията му е видео на влогъра Цанов, в което е излъчен разговор с Юлиян Янков - Картофа, познат от разследването на Антикорупционния фонд за частната пътна помощ. Именно във връзка с този случай Кандев по-рано твърдеше, че е получил послание "да се прибере". Още: Тече сериозна подготовка за издигането на Андрей Гюров и Георги Кандев от инициативен комитет

В записа Янков разказва, че познава Кандев от години и че двамата са били в добри отношения. По думите му, докато е бил главен секретар на МВР, Кандев му е поискал шестцифрена сума и половината от бизнеса му, за да "оправят нещата". Цанов показа и запис на служител от автомивка, собственост на Янков, който твърди, че Кандев редовно е миел автомобилите си там, влизал е при собственика и никога не е плащал.

Влогърът съобщи още, че е провел среща с министъра на вътрешните работи Иван Демерджиев и неговия екип. По думите му Демерджиев е отправил препоръка към Янков да разкаже истината не само за Кандев, но и за Светлозар Лазаров.

В отговор на твърденията за имотното си състояние Кандев посочи, че притежава само едно жилище, закупено през 2010 г. с банков ипотечен кредит, който все още изплаща. Той отхвърли и обвиненията, свързани с посещенията му в автомивката, като заяви, че я е използвал заради близостта ѝ до работното му място и че много негови колеги са правили същото. Според него контактите със служителите там не означават зависимост или извършване на престъпление. Още: Битката започва: Обявиха Гюров за кандидат-президент, ДБ призовават за подкрепа

Кандев подчерта, че срещу него не са представени никакви доказателства, и настоя подобни обвинения да се доказват пред компетентните институции, а не в интернет.

"Не се страхувам от истината. Вярвам в правосъдието. Ще защитя името си по законов ред", заяви той.