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По покана на Макрон: Радев заминава за Париж за празника на Франция

13 юли 2026, 20:03 часа 402 прочитания 0 коментара
Снимка: БГНЕС
По покана на Макрон: Радев заминава за Париж за празника на Франция

Премиерът Румен Радев ще присъства на традиционния военен парад по повод националния празник на Франция по покана на френския президент Еманюел Макрон. В него ще се включат и български гвардейци. Преди това министър-председателят ще бъде гост на официалния прием за държавните и правителствени ръководители в Елисейския дворец.

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В делегацията ще участват също вицепремиерът Иво Христов и министърът на външните работи Велислава Петрова.

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Франция Румен Радев Еманюел Макрон
Елин Димитров
Елин Димитров Редактор
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