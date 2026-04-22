Божанов: Отстраняването на Сарафов е удар в сърцето на модела

Отстраняването на Сарафов е удар в сърцето на модела, който функционира чрез влияние в прокуратурата и осигуряване на чадър над престъпността. Борислав Сарафов подаде оставка по волята на българските избиратели. Това заяви съпредседателят на „Да, България“ Божидар Божанов в предаването “Още от деня” по БНТ. „Той беше незаконен главен прокурор и се задържаше на поста си единствено по волята на Делян Пеевски и неговото влияние в различните власти.. След изборите това влияние беше елиминирано. В този смисъл гражданите изгониха Сарафов“, посочи Божанов.

Новия и. ф. главен прокурор и връзката й модела

На негово място веднага беше назначена Ваня Стефанова, свързвана със същия модел, включително като заместник в ДАНС по времето на Орешарски и предложена от самия Сарафов за негов заместник, припомни Божанов.

Според него, отстраняването на Сарафов е удар в сърцето на модела на завладяната държава, който функционира чрез влияние в прокуратурата и осигуряване на чадър над престъпления, включително изборни. Той посочи и данни, изнесени от премиера Гюров, че 72 човека с имунитет са пазени от прокуратурата в предизборната кампания, въпреки че са разследвани за купуване на гласове.

„Тази промяна нямаше да се случи без вота на гражданите. Те дадоха над 160 гласа за партии извън ГЕРБ и ДПС. Това е тяхна победа - първо с протестите, после и с участието си в изборите“, подчерта Божанов.

Реакциите на ГЕРБ и ДПС за Сарафов

Божанов определи като „нагъл и лицемерен" опита на ГЕРБ и ДПС да променят позицията си спрямо Сарафов. „До вчера го защитаваха, днес се опитват да се закачат за общественото мнение. Очевидно виждат, че вълната срещу статуквото може да ги залее", заяви той.

Ролята на ПП-ДБ в 52-ия парламент

Божанов подчерта, че ПП-ДБ ще бъде силна опозиция в следващия парламент. „Няма да сме дребнави, но ще следим за всяко отклонение от добрите управленски практики. Изкушението да се използва властта е голямо, затова ролята на опозицията е да гарантира, че няма да се възпроизведе нов модел на зависимости“, посочи той.

Съпредседателят на "Да, България" допълни, че формацията ще участва активно в избора на нов Висш съдебен съвет и инспекторат към него, като настоява за реални проверки и търсене на отговорност за извършените нарушения в системата.