Не е виц: Пеевски също приветства оставката на Сарафов

"ДПС-Ново начало", начело със санкционирания за корупция от САЩ и Великобритания Делян Пеевски, излезе с изненадваща позиция след оттеглянето на Борислав Сарафов като изпълняващ функциите главен прокурор. В официалното си становище формацията определя решението като част от нормалното функциониране на институциите. "Рокадата на и.ф. главен прокурор е процес по изпълнение на конституционните и законови норми в независимата съдебна власт и в частност в прокуратурата на Р България", се казва в текста.

От ДПС подчертават още, че стабилността на демокрацията зависи от спазването на правилата.

"ДПС винаги е заявявала своята убеденост, че демокрацията е стабилна и сигурна тогава, когато се спазват Конституцията и законите на страната и разделението на властите като гарант за демократичност, независимост и взаимен контрол на институциите", допълват от партията.

По-рано през деня и ГЕРБ демонстрира промяна в оценката си за престоя на Сарафов начело на държавното обвинение. От партията определиха оставката му като "достоен, но закъснял личен акт", като акцентираха върху това, че той е надхвърлил с повече от шест месеца законово определения срок, в който е трябвало да се оттегли.

Припомняме, че в последните месеци двете формации бяха меко казано пасивни по темата с оставката на Сарафов. Вместо това Бойко Борисов го обявяваше за легитимен главен прокурор.