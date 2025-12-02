Божидар Божанов: При такъв гняв никое правителство с малко здрав разум не би настоявало да остане на власт

Хората на площада в София и в цялата страна - Пловдив, Варна, Бургас и т.н., викаха оставка. При такъв гняв никое правителство с малко здрав разум не би настоявало да остане на власт, заяви пред БНР съпредседателят на "Да, България" Божидар Божанов, цитиран от пресцентъра на партията.

"Протестът тази вечер в София и в много градове на страната беше мирен, огромен, многохиляден. Той ясно заяви гнева си към управляващите - независимо от тези, които се опитаха да го дискредитират. И цяла вечер медиите да излъчват и коментират действията на шепа провокатори, вместо този мощен протест", отбеляза Божанов.

Инициативата за провокациите е на управляващите, най-вероятно на самия Делян Пеевски, защото реакцията на полицията не беше адекватна, смята той. "Опитвах се да намеря полиция, когато видях групичка провокатори и нямаше полицаи наоколо. Обадихме се на министъра на вътрешните работи, че около паметника "Левски" няма никакви полицаи. После те оставиха провокаторите да вилнеят, за да може след това Пеевски да се “произнесе” във Фейсбук", каза съпредседателят на "Да, България" и добави, че това е театър, подпомогнат от МВР.

"Това бе една инсценировка"

"Протестиращите в шествие от Ларгото по “Цар Освободител” завиха към паметника Левски и нямаше полиция. После дойде групата провокатори. Токът бе спрян в обратна посока по булеварда, цели квартали останаха без ток. Планираните провокации изглежда са били предвидени да са на тъмно. Това бе една инсценировка. На Ларгото също имаше малко полиция, главно около МС, и нямаше никакви провокации", разказа той.

По думите му тази провокация няма да откаже хората, а ще ги ядоса още повече. Първо трябва да се изтегли бюджетът и министър Даниел Митов да подаде оставка, която вече поискаха Ивайло Мирчев и Асен Василев, заяви Божанов.

До сряда, когато е следващият пленарен ден в Народното събрание, трябва да изтеглят бюджета. Той е вреден заради влиянието на Пеевски, който иска да вземе от него за себе си и да владее силовите структури, които да пазят вредния му режим, коментира Божидар Божанов.

По-рано днес съпредседателят на "Да, България" Ивайло Мирчев заяви, че вътрешният министър Даниел Митов трябва веднага да подаде оставка. Причината е неадекватната реакция на полицията по време на протеста, заяви Мирчев. Същата беше и позицията на председателят на "Продължаваме промяната" Асен Василев€