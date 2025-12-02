Експерт: Очевидно е, че провокаторите на протеста са били управлявани от някого

„Полицаите ги изненада мястото, където се случиха вандалщините, тъй като това стана извън обявения периметър за протеста. Това наложи бързото предислоциране на сили, а такива няма достатъчно в МВР, така че да обхване целия огромен периметър на центъра на София“. Това каза в „Лице в лице“ по bTV доц. Милен Иванов, експерт по национална сигурност и бивш зам.-ректор на академията на МВР. „Затова от клиповете, които бяха излъчвани от най-различни източници, се създаде впечатлението, че действат, без да бъдат притеснявани от никого“, коментира доц. Иванов.

„Протестът не беше заявен като анти-ДПС, а като антисистемен и против бюджета. При анализа на риска би трябвало да се заделят сили и средства за това, но униформената полиция в България никога не стига“, каза експертът.

По думите му това е парадокс на МВР – при 50 000 души, които работят в това министерство, униформената полиция не е достатъчна. „Центърът е голям, трябва да се покрият всички улици, да се организират КПП-та за влизане в зоната на протеста и трябва да се отдели голям резерв, за да се реагира при такива ситуация“, обясни доц. Милен Иванов. Той уточни, че специализираните полицейски сили са около 400-500 души в София.

Според доц. Иванов е очевидно, че провокаторите са били управлявани от някого. „Полицията изнесе данни, че е задържано лице с пари, които са били надписани“, допълни той. „На кадрите много ясно се вижда един субект с едно колело, с бяла шапка и с една особена свирка. Изсвири два пъти и от тълпата маскирани веднага се отделиха двама души и отидоха при него. Това съм го виждал в протестите в Хонконг – това е класика“, обясни доц. Милен Иванов.

„Те са няколко такива, отличават се по нещо, за да могат да се виждат в тълпата. Те всъщност са тарторите и определят какво и кога се прави“, каза още той. „Има две хипотези – или вандалите са покровителствани, или полицията не е способна. Според мен е комбинация от двете“, на мнение е Иванов.

Според него е твърде голямо съвпадение в София да изгасне ток в централната част на града - точно там, където е заявен протест. „Такива съвпадения ни навеждат на мисълта, че са част от някакъв организиран план“, смята експертът по национална сигурност.

