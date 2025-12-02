Спорт:

Експерт: Очевидно е, че провокаторите на протеста са били управлявани от някого

02 декември 2025, 21:22 часа 508 прочитания 0 коментара
„Полицаите ги изненада мястото, където се случиха вандалщините, тъй като това стана извън обявения периметър за протеста. Това наложи бързото предислоциране на сили, а такива няма достатъчно в МВР, така че да обхване целия огромен периметър на центъра на София“. Това каза в „Лице в лице“ по bTV доц. Милен Иванов, експерт по национална сигурност и бивш зам.-ректор на академията на МВР. „Затова от клиповете, които бяха излъчвани от най-различни източници, се създаде впечатлението, че действат, без да бъдат притеснявани от никого“, коментира доц. Иванов.

„Протестът не беше заявен като анти-ДПС, а като антисистемен и против бюджета. При анализа на риска би трябвало да се заделят сили и средства за това, но униформената полиция в България никога не стига“, каза експертът.

По думите му това е парадокс на МВР – при 50 000 души, които работят в това министерство, униформената полиция не е достатъчна. „Центърът е голям, трябва да се покрият всички улици, да се организират КПП-та за влизане в зоната на протеста и трябва да се отдели голям резерв, за да се реагира при такива ситуация“, обясни доц. Милен Иванов. Той уточни, че специализираните полицейски сили са около 400-500 души в София.

Според доц. Иванов е очевидно, че провокаторите са били управлявани от някого. „Полицията изнесе данни, че е задържано лице с пари, които са били надписани“, допълни той. „На кадрите много ясно се вижда един субект с едно колело, с бяла шапка и с една особена свирка. Изсвири два пъти и от тълпата маскирани веднага се отделиха двама души и отидоха при него. Това съм го виждал в протестите в Хонконг – това е класика“, обясни доц. Милен Иванов.

„Те са няколко такива, отличават се по нещо, за да могат да се виждат в тълпата. Те всъщност са тарторите и определят какво и кога се прави“, каза още той. „Има две хипотези – или вандалите са покровителствани, или полицията не е способна. Според мен е комбинация от двете“, на мнение е Иванов.

Според него е твърде голямо съвпадение в София да изгасне ток в централната част на града - точно там, където е заявен протест. „Такива съвпадения ни навеждат на мисълта, че са част от някакъв организиран план“, смята експертът по национална сигурност.

Елин Димитров
Национална сигурност Бюджет 2026 протест бюджет 2026
