Лайфстайл:

Ицо Хазарта: Вместо стотиците хиляди протестиращи, трите телевизии показаха 50 провокатора (ВИДЕО)

02 декември 2025, 20:54 часа 169 прочитания 0 коментара
Ицо Хазарта: Вместо стотиците хиляди протестиращи, трите телевизии показаха 50 провокатора (ВИДЕО)

"Вчера в България по улиците излязоха стотици хиляди хора да протестират срещу мафията, която владее моята страна. Новините и на трите телевизии не показаха тези хора, вместо това те показаха 50 провокатора, които чупеха витрини и полицейски коли, и по новините казаха: "Ето ги, това са протестиращите". Това заяви в изказване пред Европейския парламент евродепутатът от "Продължаваме промяната" Христо Петров, известен като Ицо Хазарта.

Още: Какво ще прави Борисов, ПП-ДБ да заменят ДПС? Сценариите от проф. Мария Пиргова (ВИДЕО)

"Тази вечер в централните емисии новините на националните телевизии хората отново няма да видят реалността, понеже вместо това водещите ще трябва да прочетат Фейсбук статуса на един мафиот. Малкото останали достойни и смели журналисти в България са следени от службите, унижавани от сайтовете и вестниците на мафията, заплашвани с уволнение и в крайна сметка уволнявани от подкупените им началници", каза още той.

В тази връзка Ицо Хазарта отправи питане към председателя на Европарламента Роберта Мецола. "Моят въпрос към вас е такъв – вярвате ли, че Европейският акт за медийна свобода може да помогне на журналисти в страни като моята, понеже от това, което до момента виждам, той не ни помага никак", попита той.

Още: Ден по-късно: Габрово излезе на многоброен протест (ВИДЕО)

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Елин Димитров
Елин Димитров Отговорен редактор
телевизии Ицо Хазарта Христо Петров Бюджет 2026 протест бюджет 2026
Още от Политика
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес