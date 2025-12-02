Войната в Украйна:

Ден по-късно: Габрово излезе на многоброен протест (ВИДЕО)

02 декември 2025, 20:11 часа 749 прочитания 0 коментара

Габрово излезе на протест срещу Бюджет 2026. Макар и ден по-късно, хората от града масово се събраха пред общината с искане за по-справедливо управление. Според източник на Actualno.com на площада има поне 2000 души - за китното Габрово това е много сериозно присъствие.

Още: ПП-ДБ свика нов протест и обяви: Внасяме вот на недоверие (ВИДЕО)

Протестът в Габрово е в отговор на нарастващо обществено недоволство от корупция, липса на реформи и бездействие на властта, съобщават организаторите. След вълната от национално недоволство, заляла страната вчера (2 декември), днес гражданите на Габрово излязоха на решителен протест, насочен директно срещу правителството и липсата на справедливост. Припомняме, че първоначалният протест, който избухна миналата седмица в София, беше заради Бюджет 2026 - тогава имаше блокада на парламента, с депутатите от бюджетната комисия в него, като те успяха да си тръгнат по много късна доба.

"​Недоволството срещу корупцията, бездействието на властта и липсата на реформи ни събира тази вечер. ​Това не е просто митинг, а декларация на волята на гражданите за незабавна и дълбока промяна на политическия модел", обявиха организаторите.

Още: Без ръст на данъци и осигуровки - властта се огъна под протестите и започна да обещава (ВИДЕО)

"Не оставайте по домовете си! Покажете на управляващите, че регионът ни не е съгласен с досегашното управление. Съберете се в областния град, за да дадем мощен знак, че искаме: истинска борба с корупцията, справедливост и работещи институции, оставка и промяна", заявиха още протестиращите.

Елин Димитров
