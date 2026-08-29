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Бойко Борисов: Изборите са предрешени, всички помагат на госпожа Йотова (ВИДЕО)

29 август 2026, 13:48 часа 495 прочитания 0 коментара
Снимка: БГНЕС
Бойко Борисов: Изборите са предрешени, всички помагат на госпожа Йотова (ВИДЕО)

"Предстоящите избори са предрешени и всички дружно помагат на госпожа Йотова да спечели. И не осъзнават, че тези избори не са като преди 5, 10, 15 години, 20. Вие виждате дори най-силните в момента - "Прогресивна България", не издигат кандидат. Те подкрепят кандидат на инициативен комитет". Това каза лидерът на партия ГЕРБ Бойко Борисов в Перник.

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Той обърна внимание, че около партиите, които подкрепят кандидатурата на Андрей Гюров, наблюдава същото: "Да не е партиен, а да е от инициативен комитет. Сиреч, в последните години заради хейта, както е модерно да се казва, или очернянето на всички от всякого, включително и от нас към други, ролята на политическите партии и на партиен кандидат е обречена от самото начало. Давам пример - дори госпожа Йотова се издига от инициативен комитет. А "Прогресивна България" се прилепя към нея".

Според Борисов остават още няколко дни, за да дойде разум и за изборите да се противопостави лявото на дясното. "Ако не, просто с тези машини под ръководството на МВР и начина, по който действат, включително и вчера, така ще протекат изборите - те са приключили, преди да започнат", каза Борисов и обърна внимание, че около него няма полиция или жандармерия, както е било вчера (при посещението на Румен Радев в Струмяни, бел.ред.).

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Запитан дали ГЕРБ ще издигнат свой кандидат за президент, Борисов каза: "Трябва ли да пусна партията в решен мач? Може, ако е в общо дясно демократично обединение. В противен случай не виждам смисъл". На въпрос дали води преговори с другите десни партии, Борисов каза: "Ние сме десните. Други десни няма. В ЕНП има един Радан Кънев и други не знам. Имахме шанс с партиен кандидат Митко Николов, само че той сега трябва да пази политическа неутралност заради "Евровизия". И го разбираме, и го подкрепяме, защото това е по-важно не само за Бургаския регион, а въобще за всички градчета и голяма част от страната".

Снимка: БГНЕС

Помолен да коментира скорошните думи на Цветан Цветанов по негов адрес, в които бившата му дясна ръка призовава Борисов да се кандидатира за президент, лидерът на ГЕРБ отвърна: "Цветан Цветанов отдавна не е в партията и е затворена страница. Три пъти съм бил премиер на тази държава, редовно избиран. Два пъти съм бил избиран от столицата за кмет. Докога да се кандидатирам - до 101 години? И аз си имам граница. Подготвяме новата смяна и така ГЕРБ ще продължи да съществува и без мене."

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Само Асен Василев има план

Борисов коментира и машините, с които ще се гласува, като каза, че са с изтекъл срок на годност, не са сертифицирани и ще ги пипат полицаи. "А те, милите, виждате, в престараването си правят такива грешки, че винаги те горят. Темелков показа в ЦИК как, без да се нарушава целостта на машината, се отваря и може да правиш каквото искаш. А те в момента се пазят от "Прогресивна България". Всичко е в тях."

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Относно другите партии Борисов заяви: "Вие виждате всеки ден действията им какви са, затова изобщо не искам да си хабя и времето, и нервите, и коментарите за тях. Защото трябва едно време, в което хората да разграничат истината от лъжата. От направеното от нас - направено всичко в последните 20 години, с грешките ни, разбира се, и това, което очакваме. При тях има само едни кресливи хора, които да пускат постчета, и не си дават сметка, че по тоя начин никога няма да управляват. Изключвам Асен Василев, който има план. Другите пускат един пост. И вчера пак Демерджиев им изми срама с отстраняването на шефа на областната дирекция в Благоевград. И то защо - защото се пренатяга. А МВР е такава организация, че като ги натегнеш, веднага почват да правят глупости".

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Бойко Борисов Илияна Йотова президентски избори 2026
Яна Баярова
Яна Баярова Редактор
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