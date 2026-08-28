Да бъде номиниран Борисов за кандидат за президент – да се види реалното състояние на ГЕРБ

Думите от заглавието са на Цветан Цветанов, бивш МВР министър в първото правителство на Бойко Борисов и считан дълги години за негова дясна ръка. Той ги каза в сутрешния блок на Нова телевизия.

Представяте ли си какво ще е като усещане, ако Борисов е трети-четвърти за тези, които дадоха много от себе си да градят нещо, добави Цветанов. По думите му, Бойко Борисов трябва да е кандидат за президент, за да е пределно ясно накъде отива ГЕРБ - и ако се провали, да поеме отговорност - ОЩЕ: Цветан Цветанов говори за възхода на Таки и Ами от времето на Борисов