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Да бъде номиниран Борисов за кандидат за президент – да се види реалното състояние на ГЕРБ

28 август 2026, 8:23 часа 808 прочитания 0 коментара
Снимка: БГНЕС
Да бъде номиниран Борисов за кандидат за президент – да се види реалното състояние на ГЕРБ

Думите от заглавието са на Цветан Цветанов, бивш МВР министър в първото правителство на Бойко Борисов и считан дълги години за негова дясна ръка. Той ги каза в сутрешния блок на Нова телевизия.

Представяте ли си какво ще е като усещане, ако Борисов е трети-четвърти за тези, които дадоха много от себе си да градят нещо, добави Цветанов. По думите му, Бойко Борисов трябва да е кандидат за президент, за да е пределно ясно накъде отива ГЕРБ - и ако се провали, да поеме отговорност - ОЩЕ: Цветан Цветанов говори за възхода на Таки и Ами от времето на Борисов

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Ивайло Ачев
Ивайло Ачев Редактор
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