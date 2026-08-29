Теч на информация при акцията в "Драгалевци" и нов Закон за МВР: Петър Тодоров обяснява

Изготвя се напълно нов Закон за МВР, който да ограничи политическото влияние в системата и да има по-строг контрол върху служителите. Това заяви председателят на Комисията по вътрешна сигурност и обществен ред в парламента и бивш главен секретар на МВР Петър Тодоров в интервю за предаването "Събуди се" по NOVA. "В МВР тече процес по прочистване на служители, за които има данни за зависимости. Политическото влияние в МВР е огромно и, за съжаление, се засили особено през последните години", заяви Тодоров.

Снимка: БГНЕС

Той добави, че хора с икономически зависимости, компромати и политически обвързаности са били издигани на ръководни позиции в системата. По тази причина сред промените, които са предвидени, е още при кандидатстването за работа в МВР служителите да преминават тест за интегритет и полиграф. Предвижда се още и въвеждане на мандатност за висшите ръководни длъжности, подобно на практиката в ДАНС, ДАР и ДАТО.

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При всяко израстване на служител в системата на МВР отново е предвиден тест за интегритет. Ако кандидатът не премине теста, няма да получи повишението. Предвижда се и всеки сигнал срещу служител задължително да бъде проверяван от ръководителите. Тодоров подчерта, че при наличие на данни за престъпление материалите трябва да бъдат предавани на прокуратурата, а когато няма достатъчно данни за досъдебно производство, да се търси дисциплинарна отговорност, включително уволнение. "Нашата приоритетна задача е да чистим служители от МВР, за които има данни, след съответните процедури да бъдат отстранявани. А не само да ги разместваме от едно място на друго", каза той.

Очаква се новият закон да бъде разгледан през следващата парламентарна сесия.

Какво се случи в "Драгалевци" и има ли заглушаващо устройство?

Обектът в "Драгалевци", в който се разигра "екшънът" с откритото заглушително устройство, за което все още не е категорично ясно дали е цяло или са налични само елементи от него; снимка: БГНЕС

Акцията в столичния квартал "Драгалевци", при която бяха открити само елементи от заглушаващо устройство, но не и самото устройство, също бе тема на разговора. Според Петър Тодоров трябва да се направи проверка дали информация за действията на службите не е изтекла предварително към хората, свързани с обекта.

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По думите му предстоят експертизи, чиято цел е да установят дали при акцията е открито цялото устройство, или не. Тодоров повтори и тезата на "Прогресивна България", че вече няма "недосегаеми лица".

За Петьо Еврото и "Осемте джуджета"

Според Петър Тодоров преди години, когато е проведена акцията за задържането на Петъо Петров-Еврото в същия обект в квартал "Драгалевци", операцията е била организирана и проведена от ГДБОП и е имало оперативна информация, че Петров се намира там, но не е открит.

Снимка: Стопкадър/bTV

Не е ясно дали тогава е имало изтичане на информация, а резултатите от разпоредената проверка от тогавашния служебен министър на вътрешните работи Иван Демерджиев (който в момента заема същия пост) не са били оповестени публично. Тогава на Петров е било казано, че в обека има таен тунел. Служителите на ГДБОП не са знаели за наличието му и не са го обезопасили.

Петър Тодоров коментира и информацията за полицейските патрули, които са стояли пред обекта, свързван с ресторанта "Осемте джуджета". По думите му по времето, когато е бил главен секретар на МВР, е била разпоредена проверка за полицейски служители, които са стояли пред обекта, а срещу тях са били предприети дисциплинарни действия. Обяснението било, че мястото е удобно за установъчен пункт и затова патрулите често се задържали там, но според Тодоров това обяснение не е било достоверно.

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Според председателя на вътрешната парламентарна комисия сливането на влиянието на престъпни групи и държавни структури създава условия за източване на държавен ресурс и изграждане на организирани престъпни структури. Той добави, че редица знакови случаи зависят и от промени в прокуратурата, както и от избора на нов Висш съдебен съвет и главен прокурор.

По думите на Тодоров МВР продължава да събира информация по различни случаи, но е необходимо прокуратурата да покаже воля за работа по тях. Тодоров увери, че процедурата за избор на нов ВСС се провежда прозрачно и вече има 26 номинирани кандидати, като предстои и депутатите да издигат свои кандидатури.