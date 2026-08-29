Условия за принудителна мобилизация, призив за терор над цивилни и ядрена заплаха: Русия с ясни намерения, Украйна се готви за тежка зима (ОБЗОР - ВИДЕО)

Бюджетните предизвикателства пред Русия, произтичащи от скъпоструващите военни действия, кампанията на Украйна за удари с голям обсег, международните санкции и лошото управление на икономиката, се проявяват под формата на конкретни оперативни проблеми. На 28 август Bloomberg съобщи, позовавайки се на вътрешни източници, че през април 2026 г. министърът на финансите Антон Силуанов е предупредил министър-председателя Михаил Мишустин за отрицателен бюджетен баланс в сметката на Федералната хазна, което е наложило незабавни ограничения на разходите.

Според информацията бюджетната сметка на руското федерално министерство на финансите е отбелязала дефицит от 5,5 трилиона рубли (около 63,8 милиарда долара) през април, което е причинило временен оперативен проблем на руските власти. Bloomberg съобщи, че през април властите са наложили мерки за строги икономии, които са стигнали до съкращения от 35 процента на финансирането за разходи, различни от военните, и че руското правителство е дало указания на федералните агенции да се подготвят за 15-процентно съкращение на персонала. А по-рано от медията беше съобщено, че руските власти безуспешно са се обърнали с молба към диктатора Владимир Путин да съкрати разходите за войната на фона на задълбочаващата се бюджетна криза в Русия.

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От американския мозъчен тръст Институт за изучаване на войната (ISW) посочват, че експертите им са наблюдавали множество индикатори, че тези проблеми, достигнали кулминация през април 2026 г., продължават да тревожат руските длъжностни лица, видни руски икономисти и обикновените руснаци. Според докладите този оперативен проблем е бил краткосрочен и преодолим, но той показва, че структурните недостатъци и хроничното лошо икономическо управление налагат на руските власти да се занимават с по-сложно и предизвикателно фискално управление, отколкото е необходимо при нормални икономически обстоятелства. Икономическите и фискалните предизвикателства, произтичащи от руската война в Украйна, утежнени от последиците от украинската кампания за удари с голям обсег, налагат значителни икономически затруднения на руското общество, включително в големите градски центрове Москва и Санкт Петербург, които Путин традиционно се е стремял да предпази от последиците на войната. Диктаторът продължава да нарушава своя мълчалив социален договор с руснаците, съгласно който би ги предпазил от последиците на войната в замяна на тяхната непрекъсната подкрепа. Фактът, че такива съобщения се появяват по-малко от месец преди изборите за Държавната дума (руския парламент) на 20 септември, които Путин превърна в референдум с висок залог за войната му в Украйна, подчертава мащаба на фискалните предизвикателства, които войната поставя пред Кремъл, сочи оценката на ISW.

Ръководителката на централната банка Елвира Набиулина и финансовият министър Антон Силуанов, Getty Images

Решението на Путин да даде приоритет на военните действия създава проблеми в оперативното управление, които биха могли да бъдат избегнати, за руските власти, които ще трябва да продължат да реагират динамично и с болезнени мерки за смекчаване на все по-неблагоприятните икономически условия. Руските власти вероятно ще продължат да са в състояние да реагират по такъв начин, че Русия да може да продължи военните си действия, дори и икономиката да изпитва затруднения в продължение на значителен период от време, като няма вероятност в краткосрочен план или в близко бъдеще икономиката да претърпи колапс, сочи още оценката на вашингтонския институт.

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Русия създава условия за по-бърза принудителна мобилизация

Същевременно руското Министерство на отбраната вероятно ще разшири достъпа си до лична и медицинска информация за руските граждани в навечерието на слуховете за принудително мобилизиране на резервисти след изборите за Държавната дума на 20 септември. На 28 август военното ведомство публикува проект за изменение на закон, който би разширил обхвата на личните данни, които руските военни служители биха могли да получават от федерални органи, компании и организации при оценката на граждани и военнослужещи за определени военни длъжности. Проектът за изменение ще позволи на руските военни служители да имат достъп до лична информация, включително данни за регистрация, доходи и заетост, образование, увреждания, данъци, банкови сметки и медицинска информация за руските граждани, подлежащи на военна служба. Този най-нов проект за изменение на руското Министерство на отбраната е част от дългосрочните усилия на Русия за създаване на единна цифрова система в подкрепа на процеса на набор и мобилизация.

Военното министерство вероятно се стреми да получи по-широк достъп до личните данни на руските граждани, свързани с тяхната годност за военна служба, с цел да създаде условия за по-бърза принудителна мобилизация. Този проект за изменение не е индикатор, че Путин окончателно е взел решение да проведе мобилизация, а по-скоро показва, че Министерството на отбраната се подготвя за случай, че той вземе такова решение. Достъпът до тази лична информация вероятно би бил от полза за руските механизми за набор и формиране на въоръжените сили, независимо от това дали ще бъде проведена принудителна мобилизация на резервистите. ISW счита, че решението за принудителна мобилизация на резервистите в Русия остава изключително лично решение за Путин, което той ще вземе въз основа на своето възприятие за ситуацията на бойното поле и оценката си за стабилността на режима му.

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Много руски мъже явно бягат предварително в съседни страни - за една седмица на граничния пункт „Верхни Ларс“ между Русия и Грузия бяха регистрирани над 113 000 преминавания, като трафикът се увеличи значително на фона на слуховете за нова руска мобилизация. Кремъл продължава да отрича, че се планира каквато и да е нова мобилизация.

Руските сили с тест на междуконтинентална балистична ракета

Руските въоръжени сили пък проведоха изпитателен старт на междуконтинентална балистична ракета като част от ядрените заплахи на Кремъл, целящи да демонстрират военна мощ. На 28 август Министерството на отбраната съобщи, че руските въоръжени сили са извършили тренировъчен изстрел на неуточнена мобилна междуконтинентална балистична ракета с твърдо гориво от космодрума „Плесецк“ в Архангелска област.

🚨 Russia launches an intercontinental ballistic missile



Russia’s Defense Ministry says it has successfully carried out a combat-training launch of an ICBM from the Plesetsk Cosmodrome. The missile flew an intercontinental trajectory and struck its target at the Kura test range… pic.twitter.com/ovX0dsadCj — NEXTA (@nexta_tv) August 28, 2026

В края на май 2026 г. руските въоръжени сили проведоха изпитателен изстрел на междуконтинентална балистична ракета „Ярс“. Тестът сега почти със сигурност няма връзка с посещението на директора на ЦРУ Джон Ратклиф в Москва на 25 август, тъй като подобни изпитания обикновено се планират много по-рано. Тестовите изстрелвания са част от дългосрочната кампания на Русия за ядрена демонстрация на сила, целяща да покаже военната ѝ мощ и да възпре западните държави от действия, противоречащи на руските интереси, включително предоставянето на военна подкрепа на Украйна, категорични са анализаторите от Института за изучаване на войната.

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Руски депутат зове за терор срещу украински градове, Украйна се готви за тежка зима

На този фон заместник-председателят на Държавната дума Пьотр Толстой призова за бомбардиране на украински градове с цел „деморализиране“ на населението. Според него целта на такива бомбардировки е да се докарат украинците до състояние, в което „да излязат да посрещнат нашите войски с вдигнати ръце“. Изказването на Толстой е в рязко противоречие с дългогодишната пропаганда на Кремъл, Министерството на отбраната и Министерството на външните работи, според която руската армия уж нанася удари само по военни обекти. Толстой далеч не е обикновен депутат - той оглавява избирателния списък на партията на Путин „Единна Русия“ в Москва, а преди това е бил заместник-председател на Парламентарната асамблея на Съвета на Европа.

Russian State Duma calls for open terror against Ukrainian civilians



State Duma Deputy Speaker Pyotr Tolstoy called for bombing Ukrainian cities in order to “demoralize” the population.



According to him, the goal of such bombardments is to bring Ukrainians to the point where… pic.twitter.com/AHczRAsWIF — NEXTA (@nexta_tv) August 28, 2026

През последните дни Русия премина към нова тактика на въздушен терор – нанасяне на удари по Киев и други градове с малки вълни от дронове на всеки 30–60 минути денонощно. Офицерът в оставка майор Олексий Хетман предупреждава, че тревогите могат да продължат седмици, без изобщо да бъде даван сигнал за отмяна, тъй като Русия изпраща по два или три дрона на всеки няколко часа. Например в последните дни имаше денонощие, в което в столицата Киев бяха обявени 13 тревоги с обща продължителност 14 часа.

Почти постоянните тревоги принуждават търговските центрове, ресторантите и магазините да преустановят дейността си, като до голяма степен парализират обществения и железопътния транспорт. Някои междуградски влакове вече имат закъснение от над 13 часа.

Russia has shifted to a new air terror tactic in recent days – hitting Kyiv and other cities in small drone waves every 30–60 minutes around the clock.



Retired Major Hetman warns alerts could last weeks with no all-clear at all, as Russia sends two or three drones every few… pic.twitter.com/RDU4EQj5Fq — WarTranslated (@wartranslated) August 28, 2026

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Министърът на земеделието на Украйна Тарас Висоцки заяви, че около 90% от логистичната инфраструктура на търговците на дребно с храни е унищожена, защото Русия нанася удари по складове, снабдяващи търговските вериги. Той подчерта, че украинците няма да останат без храна и че няма опасност от глад или системен недостиг. Търговците на дребно ще преминат към алтернативни логистични решения и директни доставки, макар че тези методи са по-скъпи, по-трудни и по-бавни - това може да се отрази на разнообразието на продуктите, каза той, цитиран от "Укринформ".

Като цяло през изминалия месец Русия вече е нанесла удари с балистични ракети и дронове по складове и дистрибуторски центрове на веригите за хранителни стоки Fora, Varus, Silpo и NOVUS.

Министърът на енергетиката Денис Шмихал заяви, че Украйна е натрупала достатъчно количества газ за основния сценарий за зимата през 2026/2027 г. Подземните хранилища понастоящем съдържат 14,6 милиарда кубически метра, като целта е постигната с един месец по-рано от планираното. Шмихал заяви, че Украйна е готова за есенно-зимния период по отношение на запасите от газ и продължава работата по други мерки за енергийна сигурност.

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В същото време Украйна донесе на руския нефтопреработвателен сектор изключително тежък август - най-малко 21 удара по нефтопреработвателни заводи за един месец. Според Bloomberg това е най-големият брой атаки срещу руски рафинерии, регистриран някога за един месец. Четири от десетте най-големи нефтопреработвателни завода в Русия бяха сред засегнатите. EA Analytics оценява, че нефтопреработката в цялата страна е спаднала до около 3,8 милиона барела на ден - най-ниското ниво за последните 20 години. За сравнение, през лятото Русия обикновено преработваше около 5,3–5,5 милиона барела на ден.

Последиците вече се усещат и на бензиностанциите. Bloomberg посочва, че доставките на бензин за вътрешния пазар са спаднали с близо 20% през първите три седмици на август, докато производството на дизел е спаднало с повече от 23%. Анализаторите очакват умерено възстановяване през септември до около 4,2 милиона барела на ден. Но има едно важно условие - ако украинските дронове продължат да пристигат със същото темпо, тези прогнози може да се наложи да бъдат преразгледани отново.

🔥 Ukraine gave Russia’s oil refining sector a scorching August: at least 21 refinery strikes in one month



According to Bloomberg, this was the highest number of attacks on Russian oil refineries ever recorded in a single month. Four of Russia’s ten largest refineries were among… pic.twitter.com/jHDAXhlyvc — NEXTA (@nexta_tv) August 28, 2026

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И докато Путин отказва да седне на масата за добросъвестни преговори, украинският президент Володимир Зеленски заяви, че Украйна е получила информация от САЩ за поредица от срещи, проведени в Москва през последните дни. Той благодари на Вашингтон за информацията и за „необходимия тон“ в преговорите с Русия. Зеленски заяви, че Киев цени координацията със САЩ и че Вашингтон предлага реалистична визия за това, което трябва да се направи. Той добави, че Русия трябва да сложи край на войната и че трябва да бъдат създадени условия за това. Според говорителят на Кремъл Дмитрий Песков обаче мирните преговори са "на пауза".

Zelensky says Ukraine received information from the US on a series of meetings held in Moscow in recent days. He thanked Washington for the information and what he called the necessary tone in talks with Russia. Zelensky said Ukraine values coordination with the US and that… pic.twitter.com/XTfobANxw8 — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) August 28, 2026

Ръководителят на украинския Център за изследване на окупацията Петро Андрющенко същевременно публикува имената и фамилиите на жители на Мариупол, които помагат на окупационната администрация да отнема апартаментите на местните жители и да ги превръща в държавна собственост. Според неговата информация на първия етап от схемата стоят хора, които „обхождат домовете, представят се за служители на различни институции и чрез съседите разкриват кой е заминал, дали собственикът е жив или апартаментът стои празен“. След това нотариусът издава документи за обявяване на апартамента за „безстопанствен“.

„На собствениците, които са се върнали или са пристигнали от евакуация и се опитват да пререгистрират жилището си, им казват: архивът е отнет от ФСБ (Федералната служба за сигурност - бел. ред.), той е в Донецк. В донецкия архив на ул. „Шекспир“ № 13 тези документи, разбира се, ги няма. Апартаментът е налице, документите са съществували, но е невъзможно да се потвърдят“, твърди Андрющенко.

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След това апартаментът се признава за „безстопанствен“ от съдията Татяна Мяконкая, командирована от Русия. В случай че човек подаде жалба, тя се разглежда от съдиите на т.нар. „Върховен съд на ДНР“ - Татяна Стрелкова, Елена Бескровна, Наталия Могутова и Марина Гросова. „Онези, които се опитват да се борят за своето в съда, ги заплашват с прокуратурата", написа Андрющенко.

В началото на май руският опозиционен Telegram канал ASTRA съобщи, че на няколко адреса в окупирания Мариупол са били извесени обяви, в които се посочва, че наемателите трябва да напуснат апартаментите си до 8 май и да предадат ключовете на местните „власти“ в рамките на три дни. Не е възможно да се оспори изселването, тъй като администрацията счита, че обитателите на тези апартаменти уж нямат права на собственост. Така наречените „безстопанствени“ жилища (чиито собственици или са заминали, или не могат да потвърдят факта, че притежават имота) вече започнаха да се разпределят на останалите без жилища жители на Мариупол - вместо обещаните от властите нови компенсационни жилища. Преди това жителите бяха мамени в продължение на 4 години, а вместо компенсационни жилища бяха построени жилища с ипотека за руснаци, които местните жители, преживели военните действия, не могат да си позволят.

През 2025 г. диктаторът Владимир Путин подписа закон за правото на публична собственост върху жилищни „безстопанствени“ сгради в анексираните територии. Оттогава списъкът с безстопанствените жилища в Мариупол се е попълнил с десетки хиляди апартаменти.

Войната в Украйна: развитие на бойните действия

Вече 108 поредни денонощия интензивността на сухопътните бойни действия на фронта в Украйна е на нечуваното ниво от над 200 бойни сблъсъка за 24 часа – това е официалната информация на украинския генщаб. На 28 август е имало 242 бойни сблъсъка спрямо 250 на 27 август. Руснаците са хвърлили 284 контролирани авиационни бомби (КАБ), което е с 10 повече спрямо предишното денонощие. Артилерийският им обстрел е бил в мащаб 2987 изстреляни снаряда, като тук разликата е с около 400 надолу на дневна база. Руската армия е използвала 9213 FPV дрона, което е с около 2400 надолу спрямо предното денонощие, сочат обобщените данни от сутрешната сводка на украинския генщаб.

41 руски пехотни атаки са били извършени в Покровското направление за 24 часа, най-горещия участък на фронта - те са били отблъснати, твърдят Въоръжените сили на Украйна (ВСУ). Още 24 са организирани североизточно от Покровск, в направлението от Торецк към Константиновка. 11 руски пехотни атаки е имало в Лиманското направление, което е северно от Славянското и от Константиновка, а 15 са станали при Гуляйполе, Запорожка област.

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Има данни, че украинските сили постигат ограничени тактически успехи в Константиновка и околностите ѝ, тъй като руските сили временно са намалили наземната си активност в района. Украински войник, действащ в посока Константиновка, съобщи на 28 август, че руските сили са намалили мисиите си за проникване в града и че ВСУ са попречили на руското настъпление и са постигнали тактически успехи в някои неуточнени райони. Военнослужещият съобщи, че украинските сили са прочистили районите на Олексиево-Дружковка и Осиково (северозападно от Константиновка) от руски прониквачи. Войникът заяви, че руснаците прегрупират сили между Константиновка и Степановка (югозападно от Константиновка) и концентрират личен състав в близост до Степановка, но че целта на тези прегрупирания не е ясна. Войникът заяви, че в момента в Райско (на запад от Олексиево-Дружковка) няма руски войници и че украинските сили или ликвидират руския личен състав, който се опитва да проникне в Райско, или го принуждават да се оттегли от позициите си.

Руският военнопропаганден Telegram канал "Рибар" пък обръща внимание на най-западната част на Запорожкия сектор, където подразделенията на „Днепровската гвардия“ на Русия "разшириха присъствието си в Мала Токмачка и изтласкаха врага от няколко позиции по пътищата към Новоданиловка. Междувременно боевете продължават при Орехов, където щурмови самолети навлизат през обширна „сива зона“ южно от града.

Междувременно в украински канали излизат данни, че в Донецк 27 руски военнослужещи са загинали, а 58 са ранени при удари по няколко командни пункта, включително един, свързан с групировката „Център“ на руската армия. Става въпрос за атаката с ракети "Фламинго" по окупирания град, където според украинския мониторингов канал Exilenova+ е бил ударен не само районът на търговския център "Донецк Сити", но и щабът на 51-ва общовойскова руска армия, която сега оперира в Покровското направление: Украйна удря: Всички основни рафинерии на "Лукойл" спряха работа. Сринат е щабът на руската армия, биеща се в Покровск (ВИДЕА).

Най-новите данни от украинската версия гласят, че сред тежко ранените са двама генерали, един полковник и двама подполковници. Цифрите за загинали и ранени, цитирани от Exilenova+, се отнасят само до тези, които са извадени досега, като се предполага, че още военнослужещи остават под развалините. Очаква се броят на жертвите да се увеличи.

Lt. Col. Andrey Moisenko, a senior staff officer of Russia's 41st Army, was reportedly killed in the August 26 strike on a headquarters in Donetsk. #Ukraine https://t.co/DS2OpsiwdK pic.twitter.com/BBPNyFrrRw — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) August 28, 2026

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