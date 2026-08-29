"Видяхме премиера с бялата риза, но нещата тръгнаха накриво": Николай Денков за напрежението в Струмяни

"Видяхме премиера с бялата риза, с голямата група охранители около него, който отива като че ли да изкаже някаква съпричастност към хората, които там от няколко дни вече се борят с последствията от наводнението. Но вместо една успешна пиар акция видяхме, че всъщност нещата тръгнаха накриво.", това каза председателят на ПГ на "Продължаваме промяната" Николай Денков в предаването "Денят започва с Георги Любенов" по БНТ, по повод посещението на премиера Румен Радев в Струмяни, при което бе арестувана журналистка, а след това директорът на ОД на МВР - Благоевград бе уволнен.

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"Нещата тръгнаха накриво, защото още от първия ден на управлението, с призивите от типа, опозицията е с отпаднала необходимост, журналистите, които аз посоча, те ще говорят с мен. Това, което имахме точно от първите дни на управляващите, създаде настроение, което почва да дава резултат.", продължи Денков.

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Той припомни, че отговорността на тези, които управляват, не е просто да обвинят всеки, който изкаже някаква позиция. "Виновен е този, който не е намерил правилната мярка, така че, от една страна, да чуе основните притеснения на хората, а от друга страна, да се вземат правилните решения, които да ги успокоят", допълни Денков и добави, че се надява управляващите да разберат, че имат нужда от силна опозиция.

Румен Радев бърза да се хвали

Снимка: БГНЕС

"Това, което виждаме като характерна особеност на това правителство, е да бърза да се похвали. И особено бих казал към министър-председателя – с неща, които, както казвате вие, са някакви малки наченки. Аз дадох пример в това изказване с кошницата с грижа. Не може ти да казваш: "Ще има 15–30% намаление на цените", по начин, който няма как да се реализира в една пазарна икономика, и след това да очакваш похвали за едно такова изказване", даде пример Николай Денков, а след това припомни и хвалбата на Радев, че управляващите да отстранили олигархията от властта, "след като от бюджета си увеличил с 30% парите, които отиват точно във фирмите, които са най-активни в обществените поръчки."

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Относно бюджета на страната Денков заяви: "Това, което чуваме като предварително писмо, изпратено от Министерството на финансите към другите министерства при подготовката на бюджета, никак не изглежда добре". Той добави, че до този момент не се виждат индикации, че там ще има повишаване на доходите или по-добра политика за привличане на инвеститори. "Просто отново се въртим в някакъв кръг на много позитивни пожелания, без ясни, конкретни мерки как те ще бъдат постигнати. И също така има много голям контраст между хвалбите колко много сме постигнали и реалните резултати, които всъщност за момента никак не изглеждат позитивни.". добави председателят на ПГ на "Продължаваме промяната".

Снимка: БГНЕС

Денков говори с Георги Любенов и за предстоящия избор на ВСС, като обясни, че за "Продължаваме промяната" е важен крайният състав и хората, които идват от Народното събрание да са хем експерти, хем да са с безупречна биография. "Ние не настояваме за някакви наши конкретни кандидатури. Това, за което настояваме, е всеки един, който бъде приет от Народното събрание, да бъде безупречен по отношение на експертиза и възможността да не бъде контролиран отвън. Криминално да не бъде зависим, да няма съмнителни финансови приходи, които да поставят под въпрос неговия интегритет. Това е бил подходът, такъв ще бъде и тук. А ако "Прогресивна България" приема този подход, има какво да направим заедно. Ако почнат обаче да ни казват: "Вие кажете ваш човек и ние ще сложим наш и по какво ще се разберем", това няма да е подходът, който ще реши проблема.", каза още Николай Денков.

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Денков определи още външната политика на страната като много хаотична, тип "Орел, рак и щука", както и отклоняване на България от европейските формати, в които се вземат най-важните решения.

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