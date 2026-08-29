Шест дни мечка яде мед край Асеновград: Излапала 150 килограма

Кафява мечка унищожи част от пчелин край асеновградското село Сини връх и нанесе щети за над 5300 евро. Животното е нападало пчелина в продължение на седем поредни нощи – от 20 до 26 август. Пчелинът се намира в местността "Чотрова махала", на около 1250 метра надморска височина. От общо 47 кошера с 54 пчелни семейства мечката е повредила или преобърнала 30, съобщи Община Асеновград.

150 килограма медено угощение

Унищожени са 300 плодникови и 200 магазинни рамки с восъчни основи. Освен това животното е изяло около 150 килограма от медовите запаси. При извършения оглед са открити дупки на няколко места под оградата, откъдето се предполага, че мечката е прониквала в пчелина. По почвената покривка са установени и следи от животното. Оцелелите кошери вече са преместени на друго място, за да бъдат предпазени от ново нападение.

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Специално сформирана комисия е извършила оглед и е установила размера на нанесените щети. След направените констатации комисията е предложила на директора на РИОСВ – Пловдив собственикът на унищожения пчелин да бъде обезщетен, предава БГНЕС.