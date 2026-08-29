Евтин цирк с псевдоинфлуенсърка и медийни квачки: Депутат от управляващите за ареста в Струмяни

"Случаят в Струмяни е класически пример за това как едно реално бедствие се използва за личен и политически ПР!", това написа депутатът от "Прогресивна България" Стефан Белчев в своята Facebook страница по повод последните събития в Струмяни и ареста на журналистката Гергана Петрова. "Опозицията седмици наред ревеше: "Къде е премиерът, защо го няма при хората в бедствието?". Когато Румен Радев отиде на място в Струмяни, за да свърши работа, веднага му спретнаха евтин цирк", продължава Белчев.

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Псевдоинфлуенсърка и медийни квачки

Източник: Стефан Белчев/Facebook

Стефан Белчев продължава: "Една псевдоинфлуенсърка умишлено потърси конфронтация с НСО и полицията, за да се изкара "жертва" пред камерите, а дежурни и до болка познати и омръзнали медийни квачки веднага яхнаха вълната.

И целта е постигната – медиите вече не говорят за помощта за хората, а за нейния арест. Жалко е, че в България все още се хващаме на номерата на "дигитални екоактивисти", чиято единствена цел е трупането на лайкове и политически дивиденти на гърба на страдащите хора.

Премиерът отива на терен в наводнения район, но вместо фокусът да бъде върху държавната помощ и възстановяването, вниманието се отклонява към умишлено провокиран скандал. Класическо активно мероприятие!".

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