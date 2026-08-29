Войната в Иран::

Десетки убити след руския удар и експлозиите край Киев. Зеленски: Който го е допуснал, да понесе отговорност (ВИДЕО)

29 август 2026, 13:11 часа 945 прочитания 0 коментара
Снимка: Стопкадър: Володимир Зеленський/Facebook
Десетки убити след руския удар и експлозиите край Киев. Зеленски: Който го е допуснал, да понесе отговорност (ВИДЕО)

Президентът на Украйна Володимир Зеленски коментира в социалните мрежи бруталното руско нападение с дронове в Община Буча, Киевска област от 28 август. "От снощи в село Мила, близо до Киев, продължава ликвидирането на последиците от руския удар с дронове. На място са разгърнати щабове за оказване на помощ на хората. Ангажирани са всички необходими служби. Работят подразделения на ДСНС – над 300 служители. Нанесен е удар по склад, последван от експлозия. За съжаление, има значителни разрушения на околната инфраструктура: повредени са жилищни сгради, пансион за възрастни хора и хора с увреждания".

Зеленски разкри и най-тежката информация - за загиналите. "Към момента е известно, че 27 души са загинали. Един от загиналите е кметът на община Дмитровка Тарас Дидич. Той спасяваше хора. Изразявам съболезнования на близките и роднините. Десетки хора са ранени. Вече над 370 души са евакуирани, а евакуацията продължава".

Още: Условия за принудителна мобилизация, призив за терор над цивилни и ядрена заплаха: Русия с ясни намерения, Украйна се готви за тежка зима (ОБЗОР - ВИДЕО)

Води се разследване

"Имаше доклади от министър-председателя Серхий Корецки и министъра на вътрешните работи Иван Вигивски. Определено онези, които са допуснали това, трябва да понесат отговорност за своите решения. Следователите от Националната полиция и Службата за сигурност на Украйна провеждат досъдебно разследване, като е образувано наказателно производство по член за служебна небрежност. Има правила: не може да има боеприпаси в близост до къщи и други жилищни сгради. Неизбежно ще бъдат направени съответните заключения", написа в социалните мрежи Зеленски.

Всичко за войната в Украйна на живо във Viber канала ни! Последвайте ни тук!

"Също така през нощта бяха нанесени удари по нашите региони – Одеска област, Днепропетровска област, Киевска област, Запорожие, Суми, Херсонска област, Харковска област, Николаевска област, Донецка област, Черниговска област. Бяха използвани над 260 ударни дрона, както и "бандероли". На практика непрекъснати атаки с реактивни дронове срещу Киев. Украйна не може да бъде сама в търсенето на решения за защита от такива удари и аз благодаря на всеки, който помага с допълнителни пакети за подкрепа и санкционни мерки срещу Русия", завърши президентът на Украйна.

Още: Украйна с масивна атака срещу Ростов, пожар е засечен в района на военно летище в Крим (ВИДЕО)

Новият премиер с остра реакция

Назначеният през юли премиер Серхий Корецки също излезе с остра позиция в Telegram. "Министърът на вътрешните работи и ръководителят на ДСНС докладваха за вражески удар в Бучанския район на Киевска област, където след попадението избухна пожар, последван от експлозия. 

Магистралата Киев–Чоп е временно затворена. На място работят полицаи, спасители, сапьори и всички аварийни служби. Предприемат се спешни мерки за защита и спасяване на хората, а при необходимост — и за тяхната евакуация. 

Ангажирани са всички необходими сили и средства за ликвидиране на последствията от атаката. 

Но, за съжаление, вече сега може да се констатира фактът, че ужасната трагедия във Вишнево не е послужила за урок. 

В петата година от мащабната инвазия повтарянето на едни и същи грешки е престъпна небрежност. И всички виновни, без изключения, трябва да понесат строго наказание, за да не се повтарят повече подобни ситуации. 

Очаквам от правоохранителните органи незабавна и строга реакция."

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Киев експлозии Володимир Зеленски война Украйна Серхий Корецки
Яна Баярова
Яна Баярова Редактор
Още от Европа
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес