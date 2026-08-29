Десетки убити след руския удар и експлозиите край Киев. Зеленски: Който го е допуснал, да понесе отговорност (ВИДЕО)

Президентът на Украйна Володимир Зеленски коментира в социалните мрежи бруталното руско нападение с дронове в Община Буча, Киевска област от 28 август. "От снощи в село Мила, близо до Киев, продължава ликвидирането на последиците от руския удар с дронове. На място са разгърнати щабове за оказване на помощ на хората. Ангажирани са всички необходими служби. Работят подразделения на ДСНС – над 300 служители. Нанесен е удар по склад, последван от експлозия. За съжаление, има значителни разрушения на околната инфраструктура: повредени са жилищни сгради, пансион за възрастни хора и хора с увреждания".

Зеленски разкри и най-тежката информация - за загиналите. "Към момента е известно, че 27 души са загинали. Един от загиналите е кметът на община Дмитровка Тарас Дидич. Той спасяваше хора. Изразявам съболезнования на близките и роднините. Десетки хора са ранени. Вече над 370 души са евакуирани, а евакуацията продължава".

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Води се разследване

"Имаше доклади от министър-председателя Серхий Корецки и министъра на вътрешните работи Иван Вигивски. Определено онези, които са допуснали това, трябва да понесат отговорност за своите решения. Следователите от Националната полиция и Службата за сигурност на Украйна провеждат досъдебно разследване, като е образувано наказателно производство по член за служебна небрежност. Има правила: не може да има боеприпаси в близост до къщи и други жилищни сгради. Неизбежно ще бъдат направени съответните заключения", написа в социалните мрежи Зеленски.

"Също така през нощта бяха нанесени удари по нашите региони – Одеска област, Днепропетровска област, Киевска област, Запорожие, Суми, Херсонска област, Харковска област, Николаевска област, Донецка област, Черниговска област. Бяха използвани над 260 ударни дрона, както и "бандероли". На практика непрекъснати атаки с реактивни дронове срещу Киев. Украйна не може да бъде сама в търсенето на решения за защита от такива удари и аз благодаря на всеки, който помага с допълнителни пакети за подкрепа и санкционни мерки срещу Русия", завърши президентът на Украйна.

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Новият премиер с остра реакция

Назначеният през юли премиер Серхий Корецки също излезе с остра позиция в Telegram. "Министърът на вътрешните работи и ръководителят на ДСНС докладваха за вражески удар в Бучанския район на Киевска област, където след попадението избухна пожар, последван от експлозия.

Магистралата Киев–Чоп е временно затворена. На място работят полицаи, спасители, сапьори и всички аварийни служби. Предприемат се спешни мерки за защита и спасяване на хората, а при необходимост — и за тяхната евакуация.

Ангажирани са всички необходими сили и средства за ликвидиране на последствията от атаката.

Но, за съжаление, вече сега може да се констатира фактът, че ужасната трагедия във Вишнево не е послужила за урок.

В петата година от мащабната инвазия повтарянето на едни и същи грешки е престъпна небрежност. И всички виновни, без изключения, трябва да понесат строго наказание, за да не се повтарят повече подобни ситуации.

Очаквам от правоохранителните органи незабавна и строга реакция."