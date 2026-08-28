Кабинетът "Радев":

Повече средства за избори: Защо - обясни Ива Лазарова от Обществения съвет на ЦИК

28 август 2026, 20:04 часа 511 прочитания 0 коментара
Снимка: Actualno.com
Повече средства за избори: Защо - обясни Ива Лазарова от Обществения съвет на ЦИК

Защо предстоящите избори за президент и вицепрезидент на 25 октомври 2026 г. ще са по-скъпи от предишните. На този въпрос даде отговор Ива Лазарова от Обществения съвет на ЦИК в интервю за бТВ. Тя обърна внимание, че на тези избори може да има два тура, като по думите й са се оскъпили доста и голяма част от транспортните разходи. "Заплатите за персонала на всички, които ще обслужват избирателните комисии", каза още Лазарова.

Тя обясни, че около 40% от средствата за вота отиват за заплащане на хората в избирателните комисии. 

Междувременно по думите й трябва да се проведе и диагностика на машините. "Те ще бъдат прегледани напълно заедно с принтерните устройства, за да се види дали работят в изправност", заяви още Лазарова. ОЩЕ: Ето колко ще ни струват президентските избори

Гласуването в чужбина

Лазарова коментира и гласуването в чужбина предвид последните промени в Изборния кодекс, в които отпадна ограничението за разкриване на секции в страните извън ЕС. 

"Сега вече избирателите в Турция, Великобритания и САЩ ще имат възможност да откриват повече секции. Избирателите там ще могат да гласуват, надяваме се, на по-удобни за тях места", добави още председателят на Обществения съвет към ЦИК. ОЩЕ: Скъп ремонт на машините, скъп президентски вот: ЦИК изчисли колко ще струва

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Деница Китанова
Деница Китанова Редактор
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