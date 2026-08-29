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"Съболезнования на семействата на загиналите": Илияна Йотова с израз на солидарност към Непал и Китай

29 август 2026, 11:12 часа 787 прочитания 0 коментара
Снимка: БГНЕС
"Съболезнования на семействата на загиналите": Илияна Йотова с израз на солидарност към Непал и Китай

България изразява солидарност с народите на Непал и Китай, написа президентът Илияна Йотова в социалната мрежа Х. "Съболезнования на семействата на загиналите и бързо възстановяване на пострадалите. Кураж и успех в спасителните и възстановителните дейности, както и в преодоляването на последиците от това катастрофално бедствие", заявява още държавният глава.

"Дълбоко сме натъжени от трагичната загуба на човешки животи и разрушенията, причинени от внезапните наводнения в Непал и Китай", написаха от Министерството на външните работи в Х в четвъртък. "Мислите ни са със семействата на загиналите и с близките на изчезналите. Изразяваме пълна солидарност с местните общности и спасителните екипи на терен", посочиха още от външното ведомство.

Ужасно бедствие

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Припомняме, че срутването на част от ледник в сряда предизвика огромен поток от скали, лед, кал и отломки по речните системи в Хималаите, като отне живота на близо 600 души в Непал и Тибет, а над 2000 все още са в неизвестност. 

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Европейският съюз отпусна 2 милиона евро хуманитарна помощ за пострадалите от опустошителното наводнение.

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Непал Илияна Йотова Наводнение
Яна Баярова
Яна Баярова Редактор
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