"Съболезнования на семействата на загиналите": Илияна Йотова с израз на солидарност към Непал и Китай

България изразява солидарност с народите на Непал и Китай, написа президентът Илияна Йотова в социалната мрежа Х. "Съболезнования на семействата на загиналите и бързо възстановяване на пострадалите. Кураж и успех в спасителните и възстановителните дейности, както и в преодоляването на последиците от това катастрофално бедствие", заявява още държавният глава.

България е солидарна с народа на Непал и на Китай. Съболезнования на близките на загиналите и бързо възстановяване на пострадалите. Кураж и успех в спасителните и възстановителните дейности и в преодоляването на последиците от катастрофалното бедствие. — Илияна Йотова (@IlianaIotova) August 28, 2026

"Дълбоко сме натъжени от трагичната загуба на човешки животи и разрушенията, причинени от внезапните наводнения в Непал и Китай", написаха от Министерството на външните работи в Х в четвъртък. "Мислите ни са със семействата на загиналите и с близките на изчезналите. Изразяваме пълна солидарност с местните общности и спасителните екипи на терен", посочиха още от външното ведомство.

Deeply saddened by the tragic loss of lives and destruction caused by the flash floods across Nepal and China. Our thoughts are with the families of the victims and those who remain missing. We stand in full solidarity with the local communities and rescue teams on the ground. — MFA Bulgaria (@MFABulgaria) August 27, 2026

Ужасно бедствие

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Припомняме, че срутването на част от ледник в сряда предизвика огромен поток от скали, лед, кал и отломки по речните системи в Хималаите, като отне живота на близо 600 души в Непал и Тибет, а над 2000 все още са в неизвестност.

Европейският съюз отпусна 2 милиона евро хуманитарна помощ за пострадалите от опустошителното наводнение.