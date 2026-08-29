Гал Гадот е пострадала на снимачната площадка на новия си филм

41-годишната актриса Гал Гадот е получила контузия по време на снимките на драмата "Бегачът", завършвайки работата по филма с патерици, съобщи сп. "People". В лентата Гадот играе влиятелен лондонски адвокат по наказателни дела, чийто живот се преобръща, когато разбира, че синът ѝ е отвлечен, докато тя е на сутрешен джогинг.

Сериозната ѝ контузия

"Завърших филма с патерици. В един момент си счупих крака и това беше", сподели актрисата. Тя обясни пред изданието, че след това е имала нужда от възстановяване, а екипът е завършил останалите сцени по-късно. За ролята Гадот е тренирала с олимпийски треньор, който я е научил да бяга правилно и да възприема това умение като втора природа, тъй като голяма част от филма изисква тя да тича ежедневно по различни терени, следвайки командите на мистериозен обаждащ се.

Въпреки дългогодишния си опит в екшън филмите, Гадот призна, че никога не е снимала филм, в който трябва да тича през целия ден, което е изисквало много проби, грешки и корекции. След контузията тя е имала нужда от почивка, шегувайки се, че патериците не са за нея.

Филмът, режисиран от Кевин Макдоналд, в който участват още Дамиан Луис, Рори Уилмот, Алфред Енок и Финикс ди Сабастиани, ще има световна премиера по стрийминг платформата Prime Video на 2 септември.

Източник: БГНЕС