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Гал Гадот е пострадала на снимачната площадка на новия си филм

29 август 2026, 9:56 часа 558 прочитания 0 коментара
Снимка: Getty Images
Гал Гадот е пострадала на снимачната площадка на новия си филм

41-годишната актриса Гал Гадот е получила контузия по време на снимките на драмата "Бегачът", завършвайки работата по филма с патерици, съобщи сп. "People". В лентата Гадот играе влиятелен лондонски адвокат по наказателни дела, чийто живот се преобръща, когато разбира, че синът ѝ е отвлечен, докато тя е на сутрешен джогинг.

Сериозната ѝ контузия

"Завърших филма с патерици. В един момент си счупих крака и това беше", сподели актрисата. Тя обясни пред изданието, че след това е имала нужда от възстановяване, а екипът е завършил останалите сцени по-късно. За ролята Гадот е тренирала с олимпийски треньор, който я е научил да бяга правилно и да възприема това умение като втора природа, тъй като голяма част от филма изисква тя да тича ежедневно по различни терени, следвайки командите на мистериозен обаждащ се.

Въпреки дългогодишния си опит в екшън филмите, Гадот призна, че никога не е снимала филм, в който трябва да тича през целия ден, което е изисквало много проби, грешки и корекции. След контузията тя е имала нужда от почивка, шегувайки се, че патериците не са за нея.

Филмът, режисиран от Кевин Макдоналд, в който участват още Дамиан Луис, Рори Уилмот, Алфред Енок и Финикс ди Сабастиани, ще има световна премиера по стрийминг платформата Prime Video на 2 септември.

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Източник: БГНЕС

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Гал Гадот
Весела Софева
Весела Софева Редактор
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