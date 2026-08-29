"Лекари в помощ на пациентите": Интимността след раждане

Периодът след раждане е време на голяма промяна — физическа, хормонална, емоционална и партньорска. Много жени споделят, че след появата на детето интимността се променя - желанието може да намалее, близостта да стане по-трудна, а сексуалният контакт да бъде свързан с дискомфорт, напрежение или страх от болка. Това е често срещан проблем, но не бива да бъде премълчаван или приеман като неизбежна част от майчинството.

По тази тема в рубриката на Actualno.com - "Лекари в помощ на пациентите", говорим с д-р Дивна Стоянова, която е психолог в медицински център "Гея мед".

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Интимност след раждането

"След раждането организмът преминава през период на възстановяване. Матката, влагалището, тазовото дъно, хормоналният баланс и психоемоционалното състояние постепенно се адаптират към новата реалност. При кърмене нивата на естрогените могат да бъдат по-ниски, което често води до вагинална сухота, парене, чувствителност и болезнен полов контакт", обясни медилът. И добави, че когато интимността започне да се асоциира с неприятно усещане, естествено може да настъпи и понижаване на желанието.

Не по-малко значение имат умората, недоспиването, тревожността, промяната в телесния образ и новата роля на жената като майка. "Понякога жената се чувства физически възстановена, но емоционално все още не е готова за интимност. В други случаи желанието съществува, но болката, сухотата, страхът или напрежението възпрепятстват близостта", казва тя.

Затова сексуалността след раждане трябва да се разглежда комплексно — като взаимодействие между тяло, психика и партньорска комуникация.

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По думите й няма универсален срок, в който жената трябва да възстанови сексуалния си живот. "Всяко тяло се възстановява различно. Значение имат начинът на раждане, наличие на разкъсвания или епизиотомия, кърмене, инфекции, болка, психологическа нагласа и подкрепата от партньора", добави д-р Стоянова.

В търсене на решение

Консултацията с гинеколог е важна, когато има болка при полов контакт, вагинална сухота, парене, неприятно течение, кървене, усещане за тежест ниско в таза, незадържане на урина, дискомфорт в областта на оперативен белег или страх от възстановяване на интимния живот. Прегледът позволява да се оцени състоянието и общото възстановяване след раждането. При необходимост могат да се препоръчат допълнителни изследвания или подходяща терапия — микробиологично изследване, оценка на вагиналното pH, лечение на инфекция, локални средства за овлажняване и възстановяване на лигавицата, грижа за белези, насочване към рехабилитация на тазовото дъно или консултация с психолог.

Целта е не просто жената да "изтърпи" този период, а да получи реална подкрепа за възстановяване на комфорта и увереността си.

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Ролята на партньора

След раждането интимността често има нужда от повече търпение, нежност и разбиране. Психологът е категоричен, че откритият разговор за умората, страховете, болката, нуждата от време и емоционална подкрепа може да предотврати натрупването на дистанция и напрежение.

"Майчинството е голяма житейска промяна и понякога жената има нужда от пространство, в което да говори спокойно за преживяванията си без вина и осъждане. Грижата след раждане не трябва да се ограничава само до проследяване на физическото възстановяване — тя трябва да включва и интимния комфорт, емоционалното състояние и качеството на живот", казва тя.

Най-важното послание, което лекарят отправя към жените е, че интимността след раждане може да се промени, но това не означава, че проблемът трябва да бъде премълчан. "Навременната консултация може да помогне на жената да възстанови не само тялото си, но и увереността, спокойствието и усещането за близост", категорична е д-р Стоянова.