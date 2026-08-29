Илияна Йотова разкри кога ще обяви името на вицепрезидента си

Президентът на България Илияна Йотова обяви кога обществото ще научи името на човека, който ще бъде издигнат за кандидат за неин вицепрезидент на предстоящите президентски избори на 25 октомври. "Другата седмица ще знаете името на вицепрезидента, а на 8 септември и имената в инициативния комитет. Това каза Йотова пред журналисти по време на откриването на на XX Национален тракийски събор "Богородична стъпка 2026" в Стара Загора.

Кои кандидати са ясни до момента

До този момент има няколко кандидати, които са заявили открито, че ще се явят на президентските избори. Освен Илияна Йотова, сред тях са още бившият служебен министър на земедилието и храните Иван Христанов и лидерът на партия МЕЧ Радостин Василев, чийто кандидат за вицепрезидент ще бъде Красимир Манов.

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Снимка: БГНЕС

"Вярвам, че имам сили да успея. Вярвам, че зад себе си имам много сериозен екип. Благодаря на моята партия, на екипа, с който работя, и се надявам след тези избори да покажем, че нашият глас има значение, че нищо не е предопределено предварително и че е време сами да решаваме нашата съдба", заяви Радостин Василев след обявяването на кандидатурата му.

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Бившият министър на отбраната в кабинета "Борисов" 2 Николай Ненчев беше издигнат от БЗНС, а от инициативен комитет "Народна сила" посочиха техните кандидати за президент - доц. Георги Димов, а за вицепрезидент - ген. Димитър Шивиков.

Демократичният кандидат

Снимка: БГНЕС

Драмите около издигането на Андрей Гюров като кандидат за президент и Георги Кандев като кандидат за вицепрезидент все още не са утихнали. На думи Гююров е подкрепен от ДСБ и от "Продължаваме промяната", макар Асен Василев да уточни, че подкрепата е конкретно за Гюров, а след като той посочи свой вицепрезидент, Националният съвет на партията ще вземе решение, както е по устав.

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От "Демократична България" също заявиха, че ще подкрепят Андрей Гюров, но той първо трябва да обяви кандидатурата си. Именно този ход на Гюров се чака от доста време, а според анализатори бавенето не му прави добра услуга.

Андрей Гюров няма да бъде подкрепен от СДС, дори ако от ГЕРБ решат да дадат подкрепата си за него. Това заяви лидерът на СДС Илия Лазаров преди дни, който уточни, че партията му няма да издигне собствена кандидат-президентска двойка, но ще подкрепи ГЕРБ, ако издигнат свои кандидати.

Очаква се до средата на септември всички кандидати за президент и вицепрезидент да бъдат ясни.