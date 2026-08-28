Денков след случая в Струмяни: Старият модел ги наричаше "мисирки" - новият за всеки случай ги арестува

Старият модел ги наричаше "мисирки", уволняваше ги и ги назначаваше вместо шефовете им. А на непослушните организираше кални атаки по жълти медии. "Новият модел" вдига летвата - за всеки случай ги арестува. Това написа в социалната мрежа заместник-председателят на "Продължаваме промяната" акад. Николай Денков след задържането на журналистката Гергана Петрова. Припомняме, че според официалното обяснение на МВР тя се опитала да влезе в „специално обособена за журналисти зона“, не представила лична карта и журналистическа карта, служителите на НСО повикали МВР и тя била „принудително отведена“ в районното управление, а по-късно й съставили предупредителен протокол и акт, след което я освободили.

"Явно някой тества грузинския сценарий, но вярвам, че не е случил на народ. При цялата пропаганда и завладяна държавна машина, българите са свободни хора и няма да търпят това", заяви акад. Денков.

Втори подобен случай в Струмяни

След скандала около ареста на журналистката Гергана Петрова в засегнатото от наводнения благоевградско село Струмяни, където премиерът Румен Радев беше на визита днес (28 август), в социалните мрежи започна да се разпространява още едно видео, за което се твърди, че също е от днешния ден и е от същото събитие. На него се вижда как полицай от Пътна полиция с груби средства опитва да извади мъж от автомобила му. ОЩЕ: След ареста на журналистка при посещение на Радев: Бой за мъж от пътен полицай отново в Струмяни? (ВИДЕО)