Борисов - феномен и Горанов - топ експерт: Лидерът на СДС за листите на ГЕРБ

За Бойко Борисов като феномен и Владислав Горанов като топ експерт заговори лидерът на СДС Румен Христов в сутрешния блок на бТВ. Думите му бяха в контекста на листите за предстоящите предсрочни парламентарни избори на 19 април. "Борисов е феномен в новата ни история, каза Румен Христов в контекста на 20-годишното управление на Бойко Борисов в ГЕРБ.

Той бе попитан и как приема Владислав Горанов в листите на ГЕРБ-СДС за предстоящия вот.

"Надявам се да бъде гарант за консервативната политика на България в областта на финансите. Когато го нямаше в парламентарната група, ние допускахме подкрепа на популистки решения", заяви Христов.

Попитан дали не го притеснява, че Горанов е санкциониран по "Магнитски", Христов отговори:

"Законът "Магнитски" не действа на територията на Република България. Второ, ако имаше нещо, за което той да бъде упрекван, може би правораздавателните органи щяха да реагират. По-скоро го разглеждам като топ експерт и истински и добър финансист".

За какво е отговорен Радев?

Лидерът на СДС коментира евентуалното управление след предстоящия предсрочен парламентарен вот.

"Задължението е на първия. Ако Румен Радев е първи, той трябва да реши с кого, как, с каква формула и т.н.", каза лидерът на СДС.

Според него обаче 121 мандата не са достатъчни, защото правителството няма да е стабилно. "Трябват поне 130, защото на всеки се случва някъде да пътува, каза още Христов, който е водач на ГЕРБ-СДС в Монтана.

Той е забелязал, че в листите на Румен Радев голяма част от хората са нови за политиката лица. Това по думите й добре, но и не е добре.