Борисов направи най-мъдрия ход с оставката: Мехмед Дикме за черния образ на Пеевски

Протестите не бяха платени, а изключително емоционални от младите хора. Младите не приемаха статуквото и политическото управление на страната. Прави чест на Бойко Борисов, че се вслуша в площада и направи най-добрия и мъдър ход, който може да на прави политик. Това заяви пред bTV бившият министър на земеделието Мехмед Дикме.

Какво свърши Пеевски?

Според него Делян Пеевски е свършил много поизтивни неща в общините на ДПС. "Ако не беше подкрепата на Пеевски България нямаше да влезе в еврозоната. Януари, февруари и март месец ще бъдат критични за държавата. Влизането на България в еврозоната е положителна стъпка, а с ръководител Делян Пеевски е много значителна стъпка", предупреди Дикме.

Според него на Пеевски само му се създава "черен образ", но има и положителни страни.

Според Мехмед Дикме следващият служебен министър-председател ще бъде определен от Бойко Борисов. "България няма да остане без правителство. Ако не се излъчи служебно правителтво, тогава страната ще влезе в конституционна криза. Всеки ще се откаже да бъде министър-председател и да участва в кабинет", предупреди Дикме.

Той смята, че предсрочните избори ще бъдат трудни и тежки, особено за МВР по отношение на купуването на гласове. Мехмед Дикме заяви още, че не е съгласен с политиката, която води Ахмед Доган. "Аз съм изненадан заради това, че приносът на Делян Пеевски е много съществен и значим по отношение на общините. Инвестициите, които се правят в Кърджалийска област са най-големи през последните години и това е плод на подкрепата на Пеевски", коментира Мехмед Дикме.

Той допълни, че това, което предписват като негативно на Пеевски, да го направи позитивно. "С тези реакции, които той прави, може да настрои все повече хора на улицата", посочи Дикме.

Мехмед Дикме коментира и Бюджет 2026. Той заяви, че няма такова нещо като "удължителен закон за бюджета" и в този смисъл Делян Пеевски и ДПС-Ново начало приеха правилната позиция. Съгласяването на Бойко Борисов за удължитления бюджет е един вид отстъпление. Има сблъсък за интереси, посочи Дикме.

