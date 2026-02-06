Масови сигнали за цената на тока: КЗП обяви какво следва

„В Комисията за защита на потребителите (КЗП) има масово постъпили сигнали за високи сметки за цената на тока. Само за вчера и онзи ден постъпилите сигнали са 70, а от началото на годината - 80. Има сериозен потребителски ангажимент и проблем и хората се жалват при нас“. Това заяви изпълняващият длъжността председател на КЗП Александър Колячев пред БНТ. Още: КЕВР с първи детайли от проверките заради сметките за ток

Той каза, че не може да коментира в детайли дали има промени в начина, по който се определя сметката за тока. „Нашите правомощия са много ограничени и не можем да направим друго освен да приемем сигналите и да ги насочим по компетентност към КЕВР“, уточни Колячев.

С мирис на монопол?

Снимка: БГНЕС

Още: Явор Куюмджиев: Завишените сметки за ток за януари не са масов проблем

Според него сметките трябва да бъдат платени в срок, за да не се натрупат лихви. „Трябва да обърнем внимание на общите условия на всички предприятия на ЕРП-тата и други сходни предприятия. Ако има неравноправни клаузи от типа на монополите и поставят потребителя в неизгодна позиция, ще се намесим и ще дадем препоръка към регулаторите“, подчерта Александър Колячев.

Той бе категоричен, че високите цени на тока няма нищо общо с въвеждане на еврото като официална валута в България.

КЗП получават сигнали за водата в София, че има завишение на цените на допълнителните услуги, които не са регулирани и фиксирани с конкретни цени.

Александър Колячев увери още, че контролът е интензивен и постоянен по отношение на проверките на цените. Жалбите намаляват и това дава време да се направи проверки в конкретни сектори, където има най-много проблеми и нарушения, коментира председателят на КЗП. Той увери, че както потребителите, така и търговците се справят добре с въвеждането на еврото. Той смята обаче, че това се дължи и благодарение работата на регулаторите.

Още: Високите сметки за ток: Енергийният министър обеща проверки и цялата строгост на закона (ВИДЕО)