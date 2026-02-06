Инженер обясни как да проверим дали електромера отчита правилно

Електромерът има софтуер, който ако е пипан, може да се хване лесно. Това каза инж. Йовко Раканов в ефира на Нова телевизия относно високите сметки за ток, които много домакинства получиха. Според него инкасаторите не би трябвало да могат да влизат в софтуера и да пипат по електромерите.

Той обясни и как да видим дали електромерът ни работи вярно, но поясни, че за целта трябва да имаме достъп до него. Това може да стане, ако изключим всички уреди и лампи в жилището. Ако електромерът в този момент започне да мига, значи, че нима нещо нередно. „Не трябва да всети нищо по него“, каза експертът.

По думите му има възможност инкасаторът да запише грешни показания и да ги завиши, което става лесно. „Той може да отчете 330 киловата, вместо 33 киловата“, поясни инженерът.

Цветомир Николов от Центъра за изследване на демокрацията смята, че сметките са по-големи, защото потреблението е било по-голямо.