Лайфстайл:

Инженер обясни как да проверим дали електромера отчита правилно

06 февруари 2026, 8:12 часа 475 прочитания 0 коментара
Инженер обясни как да проверим дали електромера отчита правилно

Електромерът има софтуер, който ако е пипан, може да се хване лесно. Това каза инж. Йовко Раканов в ефира на Нова телевизия относно високите сметки за ток, които много домакинства получиха. Според него инкасаторите не би трябвало да могат да влизат в софтуера и да пипат по електромерите.

ОЩЕ: Масови сигнали за цената на тока: КЗП обяви какво следва

Той обясни и как да видим дали електромерът ни работи вярно, но поясни, че за целта трябва да имаме достъп до него. Това може да стане, ако изключим всички уреди и лампи в жилището. Ако електромерът в този момент започне да мига, значи, че нима нещо нередно. „Не трябва да всети нищо по него“, каза експертът.

По думите му има възможност инкасаторът да запише грешни показания и да ги завиши, което става лесно. „Той може да отчете 330 киловата, вместо 33 киловата“, поясни инженерът.

Цветомир Николов от Центъра за изследване на демокрацията смята, че сметките са по-големи, защото потреблението е било по-голямо.

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Виолета Иванова
Виолета Иванова Отговорен редактор
електромер сметки за ток
Още от Общество
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес