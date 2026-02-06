6 февруари в историята: Бургас е освободен от турско робство. Драган Цанков е изпратен на заточение

България има с какво да се гордее, но много често българите или забравяме, или не знаем за важните събития и личности в нашата история. Като отговорна медия Actualno.com ще запознава и припомня на читателите си не само имената на достойни хора, които са неразривно свързани с България, но и исторически събития, които по някаква причина са забравени, но са повод да бъдат припомняни - "На този ден".

6 февруари 1878 г.: Освобождението на Бургас от турско робство

На този ден Бургас е освободен от турско робство. Тогава по айтоското шосе с разузнавателна цел пристига първият руски разузнавателен отряд, състоящ се от 30 кавалеристи, който е начело с кап. Кукс. На същата дата е сформиран и отряд за освобождението на града, който потегля от Айтос. По стар стил на 25 януари 1878 г. (06 февруари по нов стил) отряд, състоящ се от 4 роти пехота, 2 конни оръдия и 3 взвода драгуни, потегля за Бургас по пътя, минаващ през Кадикьой (Съдиево). Втори ескадрон, в който влиза 13-ти драгунски полк, тръгва по пътя на юг, минаващ по брега на езерото Ваякьой (Бургаското езеро). Началникът на Бургаския отряд е полк. Лермонтов.

Въпреки студа и лютата зима, на този ден около 15 часа духовенството и първенците от Бургас - Васил Максимов, Никола Русалиев, Койчо Кехая, посрещат тържествено освободителите в края на града. При влизането си в града освободителите са посрещнати още от австрийския, италианския и гръцкия консул - духовенството ги посреща с икони и хоругви, а щастливите граждани - с хляб и сол. След влизането им в града е отслужен благодарствен молебен.

Още на 7 февруари е избран Нико Попов за кмет, Панайот Русалиев за помощник-кмет, а Мавруд Стойчев и Стоян Шивачев за секретари на общината.

На мястото на посрещане на отряда на полк. Лермонтов е издигнат паметник в знак на признателност към освободителите. Всяка година на този ден поколенията признателни бургазлии поднасят цветя и венци в знак на благодарност към освободителите.

6 февруари 1882 г.: Драган Цанков е изпратен на заточение

На този ден Драган Цанков е изпратен на заточение във Враца. Там със съдебно постановление той е обявен за "луд".

След неуспеха на Априлското въстание, заедно с Марко Балабанов, Цанков започва да обикаля европейските държави. Целта му е да ги запознае с жестокостите, на които българският народ е подложен от поробителите. След Освобождението Цанков става вицегубернатор на Търново. Той е народен представител в Учредителното събрание през 1879 г. и се утвърждава като един от водачите на либералите. Участва активно в управлението като министър-председател в правителството на Петко Каравелов. Неговата позиция по време на режима на пълномощията (1881–1883 г.) е за възстановяване на конституцията. Цанков изявява и склонност към компромиси, но само с умерените консерватори. Именно позицията му за връщането на конституцията е причината да бъде интерниран във Враца.

От 7 септември 1883 г. до 29 април 1884 г. отново става министър-председател. Той поставя началото и оглавява Прогресивнолибералната партия след разпадането на Либералната партия. След детронацията на княз Александър I Батенберг, Цанков става министър на вътрешните работи в правителството на митрополит Климент. Цанков се обявява срещу външната политика на Регентството и правителството на Стефан Стамболов и емигрира в Русия. От там той ръководи дейността на българската политическа емиграция. През 1895 г. се завръща в България. Умира на 11 март 1911 г.

