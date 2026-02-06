"Дежавю": Проф. Георги Рачев с динамична прогноза за времето

Очаква ни едно продължение на това, което беше и предходните дни. Дежавю – сравнително топло, но влажно. Понеделник и вторник хладно, след това няколко дни затопляне, за да може да дойде събота и неделя, когато пак ще е студено. Едно динамично време. Идва поредния циклон – Даниел, а Стефани си отива. В понеделник над страната ни ще нахлуе по-студен въздух, като на места може да има и снеговалежи, на останалите места – дъжд.

Тази прогноза за времето направи синоптикът на bTV проф. Георги Рачев.

В планините снежната покривка е сериозна, а следващата седмица ще се увеличи, тъй като по високите места ще вали сняг.

„От Средиземноморието непрекъснато ще идват нови циклони и ще е така до 20 февруари“, каза професорът.

По думите му температурите са най-нормалните за месеца.

Времето днес

Минималните температури в петък ще са от минус 2 - 0 градуса в Северозападна България до 5 - 7 градуса в югоизточните райони от страната. В София - около 1 градус.

Над Югозападна България ще е предимно слънчево, но след обяд облачността ще се увеличава и вплътнява и от запад ще започнат валежи от дъжд. В северозападните райони остават условията за поледици. Почти тихо време.

Максималните температури ще са в широк интервал - от 3 - 5 градуса в Северозападна България, където ще остане облачно до 13 - 15 градуса в крайните югозападни и югоизточни райони от страната. В София - около 9 градуса.