"Дълга епоха на кризи": Русия след войната на Путин в Украйна

На 24 февруари Русия ще навлезе в петата година от войната си срещу Украйна. За този период страната е загубила над един милион мъже - убити или трайно неработоспособни - в опит да установи контрол върху сравнително ограничена част от украинската територия. Военната кампания изтощи ключови сектори на руската икономика, включително енергетиката, доведе до сериозно изчерпване на Фонда за национално богатство и задълбочи обедняването в провинцията. В същото време тя консолидира украинската национална идентичност и ускори превръщането на Украйна в значим производител на военно оборудване.

Трите неразрешими предизвикателства пред Русия

Как това поражение ще се отрази на бъдещето на Русия? Обичайният анализ се съсредоточава върху личната съдба на диктатора Владимир Путин. Но въпреки възрастта си от 73 години, той остава в относително добра физическа форма. Затова евентуалните промени във властта по-скоро ще бъдат резултат от натрупването на дълбоки структурни кризи, а не от личен упадък на настоящия лидер. Още: Лекарите в Санкт Петербург са помолени да дарят част от заплатите си за "спецоперацията"

Първото предизвикателство е социално. Русия не разполага с ресурси да поддържа армия от 2,4 милиона души, а демобилизацията им носи сериозни рискове. Значителна част от около 1,3 милиона въоръжени мъже са бивши затворници, на които е обещана свобода срещу участие във войната. Част от вече завърналите се у дома допринасят за ръст на престъпността, който се усеща все по-осезаемо в страната.

Второто предизвикателство е финансово. Войната погълна средства, предназначени за поддържане на базовата инфраструктура и публичните услуги. Много предприятия бяха принудително преориентирани към производство на дронове, боеприпаси и друга военна техника, без да разполагат с капитала, необходим за връщане към гражданско производство. Ръководството на Руската централна банка открито признава, че финансовите резерви на страната са на практика изчерпани.

Третият проблем е демографският. Около 1,2 милиона мъже са загинали или са били ранени във войната - досега. Наред с това милиони руснаци са напуснали страната, включително приблизително 3 милиона, които се намират в Германия. Тези данни се наслагват върху дългогодишна демографска криза, белязана от изключително ниска раждаемост.

Още: Украински военен съветник: Руснаците са пред катастрофа на фронта

Едно възможно решение би било по-широкото привличане на имигранти. Русия вече е сред страните с най-голям брой мигранти в света, като повечето от тях идват от Централна Азия. Това обаче се възприема от значителна част от руското общество като културна заплаха. Алтернатива би могло да бъде мащабното внедряване на технологии, които намаляват нуждата от човешки труд.

Перспективи след поражението

Тези проблеми не са временни и няма да изчезнат автоматично със или без Путин. Въпреки това въпросът за бъдещето на Русия остава сравнително слабо анализиран. През 2024 г. група американски, европейски и японски експерти стигнаха до мрачни изводи – от възможно териториално разцепление до превръщането на Русия в изолирана държава, силно зависима от Китай.

В тези прогнози обаче често липсва историческа перспектива. Русия вече е преживявала тежки военни поражения – в Кримската война, Руско-японската война и Първата световна война. Във всички тези случаи поражението е било последвано от дълбоки вътрешни сътресения и опити за реформи. Още: Наглост до небесата: Русия добави още едно голямо "искам" в пълната купа с ултиматуми за мир

Кой ще оформя бъдещето

Оцеляването на Русия ще зависи от способността на бъдещите ѝ лидери да стабилизират икономиката и да възстановят ресурсите на страната. Ключова роля вероятно ще играе бизнес елитът – не само добре познатите олигарси, но и по-младо поколение предприемачи, натрупали влияние в различни сектори. Заедно със силовите структури те ще бъдат сред основните фактори при оформянето на новия политически курс.

Дори при такъв сценарий обаче е малко вероятно основните проблеми да бъдат решени бързо. По-реалистично е Русия да остане за дълъг период в състояние на "полурешения", което ще затрудни отношенията ѝ с основните източници на капитал в света.

Най-мощната и неизбежна сила, която ще влияе върху бъдещето на Русия, е смяната на поколенията. На сцената ще излезе ясно постсъветско поколение, чиито представители нямат лична връзка със СССР и чийто живот е бил дълбоко засегнат от войната. Още: Украйна е поразила с ракети "Фламинго" полигона, от който Русия изстрелва "Орешник"

Това поколение не е хомогенно. То включва както млади професионалисти от големите градове, така и далеч по-многобройна група от по-малки населени места, силно засегнати от икономическия упадък. Към тях се прибавят и около 900 000 млади руснаци, напуснали страната след 2022 г.

Мнозина от тях таят дълбоко недоволство – от войната, от социалното неравенство и от липсата на перспективи. Част от емигриралите вероятно ще се завърнат след края на конфликта, носейки със себе си опит, контакти и нови очаквания.

Какво следва

Това поколение ще наследи страна с победен и дискредитиран режим. Неговите представители вероятно ще отхвърлят имперските амбиции и идеологическата помпозност на ерата на Путин. Първоначалните стъпки след войната може да изглеждат предпазливи и временни, но в по-дългосрочен план са възможни по-дълбоки и фундаментални промени. Още: Срещу нас воюва армията на Сатаната: Русия използва хитро досиетата "Епстийн"

Колко дълго ще продължи евентуален период на откритост и реформи остава неизвестно. Историята показва, че подобни периоди в Русия често са последвани от нови цикли на авторитаризъм. Но именно от това поколение ще зависи дали страната ще поеме по различен път.

Автор: С. Фредерик Стар, за The National Interest

Превод: Ганчо Каменарски