Забележка към Сарафов: Не е много добре да се оставят хората да четат между редовете

Думите от заглавието са на бившия ръководител на Националната следствена служба Бойко Найденов. Той ги изрече в ефира на сутрешния блок на bTV. Думите са директна препратка към узурпиралия поста въпреки решението на ВКС на главен прокурор Борислав Сарафов към медиите да четели между редовете за случая.

"Колегите, които работят в тази област, като че ли подцениха случая", заяви Найденов. Той добави, че не одобрява поведението на Борислав Сарафов, защото става въпрос за трима млади, лишени от живот и трябва да има съчувствие към близките им, да се хванат извършителите на престъплението.

Специално за сигнала отпреди 2 години за дете в риск, Найденов заяви, че не може разследване да се спира, защото родителите не искали да съдействат. Ако има прекратяване, то трябва да е заради обективни фактори - и при това положение прекратено производство да се размахва отново е не само несериозно, ами и тенденциозно, стана ясно от думите на бившия ръководител на Националната следствена служба - Още: Педофилия или семеен конфликт? BG Elves публикува прословутия сигнал по случая "Петрохан"

"Има много работа в момента и не допускам, че тя не се върши - но към момента не виждаме някой да излезе и да каже, че това се върши", каза още Найденов, обяснявайки как най-малкото трябва да се разпитват пространно местните.

"Малко прекалено" - така Бойко Найденов коментира тезата на бившия зам.-министър на земеделието и храните Иван Христанов, че случилото се приличало на "операция" на наказателен отряд на Таки (Христофорс Аманатидис) и Ами (Размиг Чакърян). Припомняме, че заради товаро-разтоварителната дейност по българската граница Христанов отдавна е в противоборство именно с Чакърян - ОЩЕ: Превзема ли пак мафията българската граница: Иван Христанов в “Студио Actualno“ (ВИДЕО)

На директен въпрос дали Сарафов е легитимен като главен прокурор, отговорът беше - мандатът му изтече, безспорно е.

Димитър Куманов от сдружение "Балканка" подчерта, че стопанисващите хижа "Петрохан" са заградили с електронни пастири голям район и то в зона по "Натура 2000". Той специално посочи Петроханското плато и опонира задочно на кмета на София Васил Терзиев: "Те (хората) ги беше страх да ходят". "Кметът разправя, че не било блокирано, защото той бил ходил и не го били спрели - ДАНС разпитваше такива хора, които са били блокирани, аз ги свързвах. Ти да си блокирал такава територия с такива средства - това навежда на мисълта, че си правил нещо, което не си искал да се види какво е", заяви Куманов. Той е категоричен - държавата не направи нищо по този въпрос, хора въоръжени да спират други хора е незаконно.

Куманов беше категоричен и за друго - там е голяма надморска височина, хората секат ниско долу, защото е по-близко до там, където ще използват отсеченото. "Село Бързия, Берковица - там е ужасът на сечите, не горе. Горе колкото пъти съм бил, не съм видял дървосекачи - видял съм 5-6 трупи и това е", каза Куманов.