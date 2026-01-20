Борисов с първа реакция след оставката на президента (ВИДЕО)

Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов направи първия си публичен коментар след обявената оставка на Румен Радев. Във видео, публикувано във Facebook, Борисов определи изявлението на държавния глава от предишната вечер като "нелепо". Радев обяви намерението си да подаде оставка в понеделник вечерта в извънредно обръщение към нацията от Гербовата зала на президентството. В изявлението си той първо поиска прошка, след което отправи индиректен политически сигнал за участие в предсрочните парламентарни избори.

Реакцията на Борисов

"Днес разбрах, че някои ще ни водят в Европа и то в сърцето на Европа, а снощи доста нелепо звучеше и изказването на господин Радев", заяви Борисов.

По думите му оценката за работата на правителството и на ГЕРБ отново е дошла от европейските институции. Той посочи като пример решението на Еврогрупа да приветства България за плавното въвеждане на еврото, както и изявленията на еврокомисаря по икономическите въпроси Валдис Домбровскис.

Според Борисов Домбровскис е заявил, че годината започва добре за България и че въвеждането на еврото представлява исторически момент както за страната, така и за еврозоната и Европейския съюз. "Тоест за сърцето на Европа, където искат да ни заведат, а ние вече сме там", добави лидерът на ГЕРБ.

Той цитира и оценката на еврокомисаря, че плавният преход от лева към еврото се дължи на "широката техническа подготовка и разяснителната кампания, предприета от българските власти".

"На кой да вярваме сега?", попита риторично Борисов, като подчерта, че държавите от еврозоната ясно са показали, че усилията на България са оценени. Според него компромисите, които ГЕРБ е направил, са си заслужавали, защото носят ползи за страната.

В заключение Борисов заяви, че стратегическата цел на ГЕРБ винаги е била България да заеме мястото си сред водещите европейски държави, "там, където се взимат решенията", и че днешното признание от европейските партньори показва резултатите от тази политика.