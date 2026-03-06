"Борисов и Пеевски не са възможни партньори на БСП": Предизборно обещание от новото ръководство

Бойко Борисов и Делян Пеевски не са възможни партньори на БСП. Това каза депутатът от социалистите Габриел Вълков. Пред NOVA NEWS той подчерта, че по отношение на Румен Радев все още не е ясна неговата програма и в този смисъл не може да се говори за общи политики и различия. „Радев като личност е консервативен. Коалицията се нарича прогресивна. Той казва, че няма ляво и дясно в България, а това не е така. Очевидно не може да се позиционира”, уточни още той.

Вълков коментира и проведения конгрес на БСП. Той посочи, че след направената смяна в ръководството на партията няма да е трудно да се премине бариерата за влизане в Народното събрание. „Конгресът зададе нова посока – на промяна и нещо по-различно”, допълни той.

За предходното правителство, в което „БСП-Обединена левица” участва, депутатът каза, че страната е имала нужда от стабилност и затова БСП е подкрепила кабинета.

Близкият изток

Вълков коментира и кризата в Близкия изток. По негови думи Илияна Йотова има достатъчно информация, за да може сама да вземе решение за свикване на Консултативен съвет за национална сигурност. Партиите не трябва да се намесват в нейната работа, допълни той.

