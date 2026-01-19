Извънредно! Румен Радев подава оставка като президент (ВИДЕО)

Президентът Румен Радев подаде оставка като държавен глава и даде заявка, че ще участва на предстоящите предсрочни парламентарни избори тази година. Това стана със специално обръщение към нацията от "Дондуков" 2. Припомняме, че днешната дата е символична, защото на 19 януари 2017 г. Радев и Илияна Йотова полагат за първи път клетва като президент и вицепрезидент на Република България пред Народното събрание, а на 22 януари официално встъпват в длъжност.

"Преди 9 години ми гласувахте доверието да бъда президент. През 2021 година го направихте отново. Заедно преживяхме множество кризи. Обстоятелствата наложиха 7 пъти да назначавам служебни правителства, да отстоявам държавния и обществен интерес. Днес за последен път се обръщам към вас като президент на България", каза той. Още: По-близка до Орбан, отколкото до ЕС: Проф. Николай Радулов за бъдещата политика на Румен Радев (ВИДЕО)

Оставка

"Утре ще депозирам своята оставка. За тези девет години президент и вицепрезидент доказахме, че можем да работим ефективно и в синхрон. Убеден съм, че Илияна Йотова може да бъде достоен държавен глава", допълни Радев.

Радев даде ясен знак, че ще участва на следващите парламентарни избори срещу "порочния управленски модел, който функционира по механизмите на олигархията".

"Нашата демокрация няма да оцелее, ако я оставим на корупционери, съглашатели и екстремисти. Тя зависи от личната ангажираност на всеки от нас. Вашето доверие ме задължава да защитя институциите", каза още Радев. Още: Радев с извънредно обръщение в 19 ч. днес. Обявява, че ще участва на изборите?

Какво следва?

Ако Радев се готви да се яви на парламентарните избори, той трябва да подаде оставка пред Конституционния съд, който само трябва да я констатира - стига да не е подадена под натиск. Тогава мандатът му ще бъде довършен от вицепрезидента Илияна Йотова. Медии спекулираха вчера с възможна и нейна оставка, което би направило председателката на Народното събрание Рая Назарян президент. Назарян заяви, че би поела функциите, ако се стигне до такъв сценарий.

Йотова обаче няма да предприема такива действия. Това означава, че тя ще трябва да довърши процедурата по назначаване на служебен премиер от т.нар. домова книга, който да състави служебно правителство и да насрочи датата за предсрочните избори. Още: Конституционалист обясни може ли Андрей Гюров да бъде служебен премиер

Пълната реч

Публикуваме пълната реч на президента без редакторска намеса:

Преди 9 години вие ми гласувахте доверието да работя за България на поста президент. Направихте го отново през 2021.

Чест и отговорност, които се стараех да оправдая във всичките си действия.

Преживяхме редица кризи, атаките на олигархията срещу демокрацията и големите протести от 2020 и 2025 г.

Обстоятелствата наложиха 7 пъти да назначавам служебни правителства. Да отстоявам в рамките на своите правомощия държавния и обществен интерес.

Днес за последен път се обръщам към вас като президент на нашата България. Бих желал на първо място да поискам прошка. Времето подложи вашето доверие на изпитание. Затова ви благодаря за търпението. Отчитам свои грешки, съзнавам какво не успях да свърша.

Но тъкмо вярата ми, че ще го постигнем, е мотивът за моето решение.

България приключи процеса на своята европейска интеграция. Вече сме членове на Шенген и еврозоната.

Въпросът тук е защо постигането на тези цели не донесе стабилност и удовлетворение. Защо българите спряха да гласуват. Защо не вярват на медиите и не разчитат на правосъдието. Защо гражданите на два пъти заляха площадите. Защо в европейска България голям процент от хората се чувстват бедни.

Неведнъж съм споделял, че отговорът е в порочния управленски модел. Той има външни признаци на демокрация, но функционира по механизмите на олигархията.

Българската политика се случва извън институциите.

Използват властта като бухалка срещу своите политически опоненти. ДИскредитирани политици и техни ортаци търгуват с националния интерес, за да си заработят индулгенция.

Някои политици поставят на карта мирния живот на българите в условията на опасна война, посягат дори на гражданския и етническия мир, който ние с вас ще съхраним въпреки техните провокации.

През 2020 г. обществото изригна, последваха избори и разочарования, кабинетът на сглобката окончателно заличи разликата между корупдионери и борци с корупцията. Венецът на този произвол бе похищението на конституцията.

Основният закон осигури непрекъснатия контрол на олигархията над изпълнителната власт. Служебното правителство вече не е надежден гарант за честни избори. Окончателният разрив на българите и политическата класа настъпи с отказа на НС да проведе референдум за датата за въвеждане на единната европейска валута.

В края на миналта година нова протестна вълна помете правителството с широк консенсус срещу мафията. Той трябва да бъде материализиран на предстоящите избори.

Днешната политическа класа предаде надеждите на българите в компромиси с олигархията. 2/3 вече не гласуват и е нужен нов обществен договор.

Нашата демокрация няма да оцелее ако я оставим на корупционери, съглашатели и екстремисти. Тя зависи от личната ангажираност на всеки от нас.

Вашето доверие ме задължава да защитя институциите.

Младите българи заявиха ясно, че не желаят да напускат България. Това е преломен момент в психологията на народа и е време да сложим край на примирението, безразличието и спасяването поединично.

Единението на площада показа пътя напред. Искам да благодаря на всички вас, които ми вдъхвахте кураж през тези години - на хората от жълтите павета през 2020, на студентите в университетите, Благоевград, София, Пловдив, Стара Загора, Бургас, Варна, Шумен, Велико Търново, Габрово.

Да благодаря на всички честни хора, чиито ръкостискания ми преливаха сили, на хилядите българи, които срещах всяка година на снеговете на Шипка. На патриотите зад граница, които носят България в сърцето си.

Благодаря на моя екип, на всички хора, с които работехме заедно. Искам да благодаря на моята съпруга, която понесе всички несгоди на тези 9 години и беше моята най-силна опора в добрите и най-трудните моменти.

Утре ще депозирам своята оставка от поста президент на Република България.

Държа да отбележа, че през тези 9 години показахме, че можем да работим в синхрон, обединени от обща цел.

Аз съм убеден, че Илияна Йотова ще бъде достоен държавен глава и искам да ѝ благодаря за подкрепата.

Предстои ни битката за бъдещето на отечеството и вярвам, че ще я водим зедно с всички вас - достойните, вдъхновените, непримиримите. Готови сме, можем и ще успеем.