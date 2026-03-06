"Заслужават нов мандат": Божанков и Лорер са вариант за листите на "Демократична България"

Въпреки твърденията за постигнато единомислие, преговорите за подредбата на предизборните листи в коалицията ПП-ДБ тепърва предстоят. Това стана ясно от думи на съпредседателят на „Демократична България” Атанас Атанасов пред NOVA NEWS. Той изрази подкрепа за Явор Божанков и Даниел Лорер, но подчерта, че финалната „решетка” на имената все още не е готова.

„Това са ефективни хора, които показаха по време на работата на това Народно събрание, че са хора с капацитет и заслужават да получат нов мандат”, смята той.

Относно ситуацията в Близкия изток, Атанасов посочи: „Смятам, че пряка опасност към настоящия момент за Република България няма”. Той даде добра оценка на организацията по евакуацията на българските граждани, като подчерта взаимодействието между министерствата на външните работи, транспорта и туризма.

По въпроса за свикването на Консултативен съвет за национална сигурност той обясни, че това е политически орган, докато Съветът по сигурността към Министерския съвет е експертният консултативен орган. „Надявам се, че от Президентството и самият президент ще реагират адекватно при промяна на обстановката”, допълни той.

Атанасов определи Румен Радев по-скоро като конкурент, отколкото като бъдещ коалиционен партньор. „Към настоящия момент не виждам общи пресечни точки с това, което той заявява. Имаме драстично разминаване във външната политика, която би водил г-н Радев и неговата политическа сила”, категоричен бе той.

