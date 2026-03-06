Войната в Украйна:

"Ще ви таковам в ...": Микрофон хвана нецензурна реплика на Назарян към депутатите (ВИДЕО)

Председателят на парламента Рая Назарян бе засечена да обижда народните представители с нецензурна реплика от трибуната на Народното събрание. При спрян микрофон в петък сутрин минути след началото на заседанието Назарян нарича депутатите "че*иджии".

Ситуацията се разиграва по време на дебат за промени в работната програма на парламента. Поради различни искания за включвания на точки в програмата настъпва хаос в пленарна зала, а Назарян обявява процедура по гласуване. Нейният микрофон в този момент е изключен, но не и този за изказванията на депутатите, който улавя репликите ѝ. Първо тя се обръща към колегите си: "Нека да приключим с това. Едно по едно, не може едно върху друго. Айде малко ред да има!"

След това Назарян се обърна към колегата си от ГЕРБ и зам.-председател на парламента Костадин Ангелов, който стои до нея и видимо изнервена заяви: "Ааа, ще ви таковам и че*иджиите всички!".

Видео от скандала се споделя активно в социалните мрежи. Вижте тук:

Дежа вю

Случаят много напомня скандалът с бившият председател на парламента от ГЕРБ Вежди Рашидов. През август 2023 г. то подаде оставка като председател на Комисията по култура и медии и като член на Изпълнителната комисия на ГЕРБ и напусна политиката, след като при спрян микрофон от трибуната на парламента се чу как произнася следното:

"Има и сега закони. К‘во чешем езиците? Всички к*рви се събудиха да се сетят, че след 15 години [...] изнасилвани. Като оня американския режисьор, 'дето го направиха на маймуна", се чу да казва Рашидов към зам.-председателите на парламента по онова време Никола Минчев (ПП-ДБ) и Росица Кирова (ГЕРБ).

В същия ден депутатите заседаваха извънредно по приемането на поправка за Закона за защита от домашно насилие (ЗЗДН), която предвижда мерки за защита и за хора в интимна връзка, не само за съпрузи и двойки във фактическо съжителство. Поправките бяха спешно форсирани в пленарна зала след случая с Дебора от Стара Загора.

Ивайло Илиев Отговорен редактор
