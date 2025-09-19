"Борисов търси да задоволи недоволния си електорат от това, че Пеевски му превзема партията": Божанов за управлението

"Пеевски очевидно е завладял държавата. При този вот на недоверие това стана ясно най-ярко". Това заяви пред БНР Божидар Божанов, съпредседател на "Да, България" и депутат от ПП-ДБ. Той обясни за мотивите за вчерашната им акция на входовете на Народното събрание:

"Има едни привилегии - той няма нужда от тях, но ги използва само защото може. Охрана от НСО, която да го вкарва през гаража - ползват единствено председателят на парламента, премиерът. Пеевски го ползва по силата на едно изключение - че при сигнал за конкретна застрашеност комисията може да определи и други лица за неограничено време. Нашата информация е, че го охраняват 3 групи охранители - НСО, Жандармерия и частни охранители. Въпросът е колко струва това на българските граждани".

По думите му проблемът е, че един депутат се ползва с привилегии, които "сигурно и премиерът няма". Според него това не е редно. За него агресивната реч не е в основата на някакъв проблем, а е следствие:

"Когато виждаш, че институциите не функционират по начина, по който следва, че властта не се упражнява легитимно, а по друг начин, на някои депутати, без това да е координирана политика на една или друга политическа сила, изпадат в по-емоционални изразни средства. Не казвам, че е приемливо, но първопричината е другото, което води до намаляване на качеството на дебата и разпад по всички останали части на институциите. Нека да борим първопричината".

Кой кого охранява и защо?

От ПП-ДБ предлагат само председателят на НС и премиерът да се охраняват от НСО, а министрите да ползват транспорт от НСО.

"Пеевски е това - човекът, който държи папките с компроматите срещу политици, прокурори, министри. Пеевски действително има много информация", отбеляза Божанов. По думите му обаче не всичко, казано от Пеевски, е вярно.

Той напомни какви са аргументите им за "завладяната държава". Според него дебатът е показал, че управляващите нямат отговори на тях: "Управляващите видимо знаят за тези неща и не ги опровергаха. Избраха да подходят по-хашлашки".

За него има бездействие по ключови въпроси. Създават среда, за да доовладеят службите, които след това им осигуряват това опозицията да бъде следена, снимана, да се търсят компромати, смята Божидар Божанов.

"Малката законодателна програма на ДПС-НН ще се изпълнява приоритетно. Борисов вече явно се е съгласил", коментира още депутатът. По думите му проектът им за закриване на КПК е различен от този на Пеевски. И обясни: "Пеевски иска просто да направи едно прегрупиране. Скелетите ще се преместят от единия гардероб в другия гардероб, даже може да си останат в същия гардероб, тъй като тази част на КПК продължава да стои в сградата на ДАНС на "Черни връх"".

Кой управлява?

"Борисов, бидейки в жалката позиция да е абсолютно смачкан от Пеевски, си търси някакви опорни точки, с които да задоволи недоволния им електорат от това, че Пеевски им превзема партията и че върши неща, които не са непременно евроатлантически и със сигурност не са десни. Борисов е в много крива ситуация от своя гледна точка - смачкан е, притиснат е в ъгъла, не може да взима решения, не взима той решенията, Пеевски ги взима. Може би той си търси накъде да избие", изказа мнението си Божидар Божанов.

Според него съдът дължи отговори относно прилагането на закона и процедурите, по които се прилага законът. Коментара му бе във връзка със случаите с варненския кмет Коцев и бившия зам.-кмет на София Барбутов.

