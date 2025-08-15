Борисов управлява с Пеевски, но видя синхрон между Радев, ПП и "ДПС-Ново начало" (ВИДЕО)

"Група леви партии, начело с президент популист, си измислят поводи по средата на лятото, бранят "с телата си" въпросните държавни имоти, но не става ясно от кого. Кой е тръгнал да приватизира? Какво е останало след разбойническата приватизация? Нужна е прозрачност и партньорство с частния сектор, за да не се рушат и буренясват държавни имоти. Това заяви лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов пред журналисти в Айдемир, където присъства на освещаване на нов православен храм.

По думите му темата с имотите е "измислен повод", а битката в център-ляво е толкова голяма, че политическите сили "всеки ден си търсят повод... защото няма какво да правят". Борисов подчерта, че по време на управлението на ГЕРБ имоти с отпаднала необходимост, особено военни казарми, са били преустроявани в паркове и спортни зали. "Пример са военните казарми в Стара Загора и Шумен – станаха приказни паркове и спортна зала. Има казарми по центровете на градовете – например в Пловдив – седи обрасла и буренясла и не се ползва за нищо. Поликлиниката в Банкя се руши. Това е висша степен на държавна безстопанственост", коментира той. Още: Продажба на държавни имоти въпреки обещанието, разкрития за сделки в София и Шуменско

"Добър синхрон"

Лидерът на ГЕРБ видя "много добър синхрон" между президента Румен Радев, "Продължаваме промяната" и "ДПС–Ново начало" на санкционирания за корупция от САЩ и Великобритания Делян Пеевски, въпреки че правителството "Желязков" в последните месеци разчита на последния, за да прокарва политиките си. Като пример Борисов посочи закриването на Антикорупционната комисия: "Първо излизат ДБ и ПП и казват "Закриваме КОНПИ", а след дни "Ново начало" и Пеевски повтарят същото".

В отговор на въпрос какво ще стане, ако загуби политическата подкрепа от "ДПС Ново начало" и правителството остане в малцинство, отговори, че ще последват предсрочни избори, причината за които останалите партии ще трябва да аргументират.

"Тази паянтова конструкция, невъзможна дори, изисква висша политическа отговорност от останалите партии. И мисля, че "Ново начало" няма да вървят в посока да падне правителството. Нито аз ще стана ляв, нито те десни и като отидем на избори, всеки ще обясни защо", каза лидерът на ГЕРБ.

Борисов напомни, че правилата за избор на новата Антикорупционна комисия са записани в Плана за възстановяване и устойчивост и са приети по времето на правителството на Кирил Петков. "По тези правила работим, за да отчетем пред Брюксел и да си вземем парите", заяви той. Още: Политолог с прогноза кога Румен Радев ще направи партия

Той похвали работата на правителството в борбата с пожарите и се поклони пред желанието на доброволците да помагат при гасенето им.

"Ние като дясна партия считаме, че държавата не е добър стопанин. Цяла Европа, Америка, Канада, Япония работят на принципа на частния сектор. Не трябва разбойническа приватизация, а прозрачна. Необходимо е публично-частно партньорство", заяви Борисов и добави: "Моята грешка е, че научих българите да карат без пари, от любов към хората".

Предисторията

Скандалът с продажбата на държавни имоти избухна, след като в списъка на "имоти с отпаднала необходимост" се оказаха гранични райони, римският амфитеатър в центъра на София, терени край морето, включително географски носове, защитени територии и други ценни обекти. Междувременно стана ясно, че Министерството на регионалното развитие е скрило списъка и е обявило, че ще иска парламентарно одобрение, за да го коригира и да отговори на исканията на местните власти.Още: "Алтернатива на сегашното правителство има - самостоятелно управление на ГЕРБ и ДПС-НН": Анализ

Президентът Румен Радев определи действията като "най-големият грабеж от 90-те години насам".

"Това са 4400 държавни имота. Неслучайно прокараха промените в Закона за държавната собственост в навечерието на отпуските. От тях ще се облажи клиентелата на новата сглобка, а ще обеднеят всички българи, ще пострада и природата. Затова наложих вето и очаквам депутатите да го осмислят", заяви той.

Скандалните промени в закона, позволяващи продажбата и на обекти от забранителния списък, бяха приети в последния работен ден преди лятната ваканция на парламента, късно вечерта и със скандал. Опозицията твърди, че решението е взето при липса на кворум. По-рано тази седмица президентът официално наложи вето върху измененията.

Припомняме, че Пеевски с пост във Facebook обяви край на приватизацията и поиска закриването на Агенцията за публичните предприятия и контрол (АППК) - институцията, която наблюдава и управлява държавни активи, организира търгове за продажба на държавни имоти и следи работата на държавните и общински предприятия. Още: Задава ли се конфликт между Борисов и Пеевски: Какви са условията и кога? (ВИДЕО)