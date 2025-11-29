Бюджет 2026 ни води към румънски сценарий: Мартин Димитров обяви следващата стъпка на опозицията

„Управляващите искат да направят козметични промени в бюджета, за да овладеят общественото напрежение. Опасността дефицитът да бъде двоен – вместо 3, да е 6% е налице“. Това заяви депутатът от ПП-ДБ Мартин Димитров пред bTV. Още: "Това правителство започва да става опасно за финансовата система": Мартин Димитров заговори за 25-годишен рекорд

Той обясни, че на 1 декември, от 18 ч. е следващият протест на опозицията срещу бюджета. Протестът ще е мирен и ще даде очакваният резултат, надява се народният представител. Бюджетът е изключително опасен и създава проблем за разходите на държавата, посочи Мартин Димитров.

Властта харчи като луд с картечница

„Без мерки за намаляване на разходите ни вкарва в безвремие и начало на румънски сценарий“, предупреди той.

Димитров увери, че бюджетите на Асен Василев като финансов министър никога не са изпускали разходите и не са вдигали данъците. „Сега управляващите изпускат разходната част на бюджета, а те сега от желание за лудо харчене – ГЕРБ, БСП, ИТН и ДПС-Ново начало са като луд с картечница“, добави той.

И напомни, че ДБ предлагат 30 десни мерки за избягване на опасен сценарий за България – чрез оптимизиране на разходите. Лудото харчене на управляващите за бъдещи данъци за хората, предупреди още Димитров.

